Youssef Maleh è uno di quei giocatori per i quali vi è una situazione “pendente”, visto che in estate arrivò con la formula del prestito con diritto di riscatto. Un riscatto non proprio economico, fissato a cinque milioni di euro. Difficile che su queste basi l’Empoli scelga di confermarlo. Più probabile che si tenti la via diplomatica, ossia cercare una soluzione alternativa – potrebbe essere un rinnovo del prestito – dal momento che il giocatore non rientra sicuramente nei piani del Lecce.

Dal punto di vista tecnico Maleh è un centrocampista che si è dimostrato prezioso nell’economia del gioco dell’Empoli. Ha vissuto sì una stagione altalenante, scandita da un buon inizio e da alcuni passaggi a vuoto nella fase centrale del campionato, ma tutto sommato il suo apporto alla causa è stato di livello. La società e gli allenatori ne hanno sempre apprezzato l’applicazione, la grinta e la disponibilità, e non è sbagliato pensare che possa rimanere. Ma certamente non alle condizioni prefigurate in estate.