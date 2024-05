La stagione di Bereszynski la si può considerare soddisfacente. Il difensore polacco, soprattutto nella seconda parte di questa, si è saputo mettere a disposizione della squadra facendo valere la sua esperienza. Giocatore che potrebbe sicuramente far comodo anche per il futuro, ma il suo futuro non sarà quasi certamente in maglia azzurra. Come abbiamo scritto qualche giorno fa del ritorno di Stojanovic dalla Samp, in maniera inversa dobbiamo parlare del rientro a Genova del nazionale polacco. Vero che l’Empoli potrebbe spendere 2 milioni per il diritto di riscatto, ma da quanto ne sappiamo, questo non dovrebbe accadere.

Da evidenziare che la Samp, stando sempre a quanto raccolto, non dovrebbe essere disponibile a gestire un nuovo prestito. Bereszynski, assieme ad altri, dovrà essere un elemento che permetterà ai liguri di far cassa. Magari confidando anche in discreto europeo. Sul giocatore ci sarebbero già delle sirene estere; da Francia e Germania infatti sarebbero arrivate sotto la Lanterna delle richieste di informazioni. Al momento Bereszynski va condiserato un giocatore uscente a tutti gli effetti. Saremo pronti a raccontarvi eventuali evoluzioni.