Stando a quanto raccolto sembra essere imminente uno scambio di portieri tra Empoli e Samp. Nello specifico si parla di Perisan, ormai ai margini del progetto azzurro e superato nella gerarchia anche da Seghetti. L’ex portiere del Pordenone avrebbe infatti ricevuto la chiamata da Pietro Accardi e potrebbe andare a giocarsi le sue carte in serie B, difendendo la porta blucerchiata. Ad Empoli arriverebbe in cambio Nicola Ravaglia, che di fatto nella Samp non sta giocando ed accetterebbe di fare panchina in serie A.

Ravaglia è un classe 1988 ed è alla Samp dal 2020. Nato a Forlì, è con la Cremonese che si è messo maggiormente in mostra con oltre 100 presenze in maglia grigiorossa. Per lui esperienze importanti anche a Cesena e Cosenza. La situazione sembra ben impostata e nelle prossime ore si potrebbe arrivare alla definizione. Ricordiamo che Samuele Perisan è arrivato ad Empoli nell’estate del 2022 dal Pordenone e che in azzurro ha giocato otto partite.