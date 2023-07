Ne avevamo parlato circa un mese fa, in anticipo rispetto a tutti. In quel momento, a dire la verità, sembrava che il suo arrivo potesse essere condizionato dalla cessione di Parisi alla Juve, motivo per il quale sulla situazione poi è sceso il silenzio visto che la strada del terzino irpino è stata un’altra. Ma in questo mese l’Empoli non ha smesso di pensare a Filippo Ranocchia, ed adesso che si sta materializzando l’uscita di Bandinelli, si torna a far sul serio. Stando a quanto arrivato, ‘Empoli è in dirittura d’arrivo per poter prelevare il perugino classe 2001.

Nella giornata di ieri le parti si sono avvicinate moltissimo, al punto di definire quella che sarà la formula del passaggio dell’ex Monza ad Empoli. Il giocatore arriverà in prestito con diritto di riscatto a favore dell’Empoli, la Juventus avrà però (stessa cosa di Maldini) la possibilità di controriscattare. Al momento non abbiamo certezza delle cifre, anche se dovremmo essere sugli 8 per l’Empoli, con la Juve a dover mettere un milione e mezzo sul piatto se lo dovesse controriscattare. Già nella giornata di lunedi (metà settimana prossima al massimo) potrebbe esserci l’incontro decisivo con le firme delle parti per far divenire ufficiale l’accordo.

Anche a margine della gara giocata ieri a Petroio si vociferava su come Ranocchia fosse seriamente appetito, e con una situazione vicina ai dettagli. Rientrati dal week end dovremo avere maggiore visibilità sulla situazione, pronti a raccontare il secondo arrivo ufficiale in azzurro.