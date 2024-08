Potrebbe non terminare con Solbakken l’asse di mercato tra Empoli e Roma. Ci sarebbe infatti un altro elemento, in uscita dal club giallorosso, che potrebbe finire in azzurro. Si tratta dell’albanese (nato però in Italia a Peschiera del Garda) classe 2000, Marash Kumbulla. Si parla di un difensore centrale, con 77 gare di serie A alle spalle. Rientra alla Roma dopo il prestito al Sassuolo di gennaio, in neroverde è partito titolare soltanto nelle ultime quattro di campionato. Da dire che nella prima parte di stagione, quando ancora era a Roma, non ha praticamente mai giocato per via di un lungo problema al crociato.

Kumbulla si era messo in mostra nel settore giovanile del Verona, prima di passare alla Roma dove vanta 68 presenze con anche 4 gol. Per lui ci sono anche 19 presenze con la maglia della nazionale maggiore albanese, convocato anche per gli ultimi europei ma rimasto sempre in panchina. Ovviamente si lavorerebbe per il prestito. Kumbulla è un difensore centrale abile nei colpi di testa e in marcatura, forte fisicamente, dotato di un’ottima personalità e che può giocare sia in una difesa a 3 sia a 4. Da dire che siamo in una fase di valutazione e di chiacchiere.