In attesa dell’ufficialità, proviamo a capire meglio come potrà essere utilizzato il nuovo arrivo in casa azzurra. Solbakken è un attaccante versatile, capace di giocare in diverse posizioni del fronte offensivo. Nel 3-4-2-1 di D’Aversa, ci sono principalmente due ruoli che potrebbero adattarsi alle sue caratteristiche: trequartista/seconda punta o punta centrale. È importante notare che Solbakken ha giocato principalmente come ala destra o seconda punta nella sua carriera. Una delle due posizioni dietro al centravanti nel 3-4-2-1 sarebbe quindi ideale per Solbakken. In questo ruolo, potrebbe sfruttare la sua velocità, la sua capacità di dribbling e la sua visione di gioco per creare occasioni e supportare l’attaccante centrale. La sua abilità nel muoversi tra le linee e nel trovare spazi potrebbe essere preziosa in questa posizione.

In quella specifica posizione non sono poche le attitudini che Solbakken potrebbe mettere al servizio della squadra. Agirebbe come collegamento tra il centrocampo e l’attacco, facilitando la manovra offensiva. Nel sistema di D’Aversa, sarebbe chiamato a partecipare attivamente alla prima fase di pressing quando la squadra non ha il possesso. Cosa che gli viene naturale. Giocatore molto bravo negli inserimenti, dove potrebbe sfruttare la sua velocità per attaccare la profondità, soprattutto quando l’attaccante centrale viene incontro alla palla.

Sebbene non sia il suo ruolo più naturale, Solbakken potrebbe anche essere impiegato come unica punta nel 3-4-2-1. In questa posizione, dovrebbe adattare il suo gioco per fungere da punto di riferimento offensivo, tenendo palla e creando spazi per gli inserimenti dei compagni. La sua mobilità potrebbe essere un’arma interessante per scompaginare le difese avversarie. La decisione finale dipenderà da come D’Aversa vorrà sfruttare le caratteristiche di Solbakken e da come l’attaccante si adatterà al nuovo sistema di gioco. La sua versatilità potrebbe essere un vantaggio, permettendo all’allenatore di utilizzarlo in modi diversi a seconda delle necessità tattiche della squadra.