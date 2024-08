Alla vigilia dell’esordio in campionato ha parlato in conferenza stampa il tecnico del Monza Alessandro Nesta, al suo esordio nella massima serie. Ecco le dichiarazioni raccolte dai colleghi di Monzanews.it

Riguardo al fatto che i brianzoli non abbiano cambiato molto risponde così: “Sicuramente un vantaggio, abbiamo cambiato qualcosa a livello di tattico. Ci stiamo evolvendo per la proposta che vogliamo dare. Siamo ad un buon punto. Piano piano stiamo migliorando anche fisicamente. Ci sarà adrenalina, è un passo importante per me. Alleno da sei anni, domani esordio in A”.

Sull’avversario sulla panchina azzurra D’Aversa, il suo commento è laconico: “Saremo entrambi squalificati, ci siamo sfidati in coppa se non ricordo male”. Più in generale sull’Empoli aggiunge: “E’ una squadra rognosa, ti possono fare gol in qualsiasi momento. Le caratteristiche loro le conosciamo, ma noi abbiamo grandi qualità. Noi dovremo essere all’altezza”.

Non si sbottona invece sulla formazione : “Non la dico, ma non ho dubbi”.

Sul mercato risponde così: “Non mi risulta che prenderemo Szczesny, ma vedremo. Magari gli ultimi giorni. Per il resto stiamo cercando di metterci a posto”