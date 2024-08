Si alza il sipario sul campionato. Alla prima giornata, in casa, ci sarà il Monza del neo allenatore, Nesta. Una gara sulla carta non semplice ma, a guardare il calendario è sicuramente la più abbordabile di questo inizio. Negli occhi ancora la meravigliosa partita dello scorso anno, la speranza è quella di ripeterci. Vediamo le ultime:

In casa azzurra si va avanti, per adesso, con il 3-4-2-1 come modulo di partenza. In difesa tornano a disposizione sia Ismajli che Walu e dovrebbero partite ambedue titolari. Viti a completare il reparto, con un pensiero magari anche su Cacace ma è in vantaggio l’ex Primavera. In mezzo potrebbe già partire Maleh che, nello scacchiere di domani, andrebbe a rimpiazzare l’assenza di Grassi, squalificato. Fazzini ed Esposito dovrebbero agire alle spalle di Colombo. Solbakken sarà convocato ma, non partirà dall’inizio. Ricordiamo che in panchina, cosi come fino alla quarta giornata, andrà Sullo vista la squalifica di D’Aversa.

Gli indisponibili sono: Grassi, Zurkowski, Ebuehi, Belardinelli, Perisan.

Mister D’Aversa vuol partire bene e portare a casa una prima vittoria. Il tecnico ribadisce spesso che da domani non sarà più calcio d’agosto e l’attenzione nei particolari, dovrà essere massima.

Il Monza di Nesta (anche lui squalificato come D’Aversa), dovrebbe adottare un 3-4-2-1, a specchio, come modulo. Sembra recuperato Djuric, se cosi fosse partirà lui come punta centrale. Il supporto sarà di Maldini e Caprari, quest’ultimo però in ballottaggio con Mota. L’altro dubbio di formazione è in difesa dove si dovrà scegliere tra Carboni e Caldirola. In porta dovrebbe andare Pizzignacco, ma Sorrentino potrebbe essere la sorpresa.

Nesta non ha ancora parlato nel momento in cui andiamo online.

Vediamo quelle che dovrebbero essere le probabili formazioni:

3-4-2-1: Vasquez, Walukiewicz, Ismajli, Viti; Gyasi, Henderson, Maleh, Pezzella; Fazzini, Esposito; Colombo

3-4-2-1: Pizzignacco; Izzo, Marì, Carboni; Birindelli, Pessina, Bondo, Kyriakopoulos; Maldini, Caprari; Djuric