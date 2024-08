Come già scritto su queste pagine, l’Empoli guarda con grande interesse a Davide Faraoni. Sfumato Natan, che andrà al Betis Siviglia, il ds Gemmi proverà a giocarsi le sue carte per poter arrivare all’esperto difensore del Verona. Faraoni ha voglia di riscattarsi dopo una stagione tutt’altro che positiva, ed Empoli potrebbe essere la piazza giusta. Al momento non si è ancora andati ad una vera e propria trattativa, ma l’interesse azzurro è ben conosciuto da Hellas Verona e giocaotore.

In questo momento, stando a quanto raccolto, non ci sarebbero situazioni di vantaggio da parte di altri club. Ad inizio mercato c’era stato un sondaggio del Como, che avrebbe trovato gradimento nel giocatore, ma la situazione poi non si è evoluta. In questo momento Faraoni è alle prese con un problema fisico di non seria entità, ma non sarà disponibile per la prima del Verona. La difficoltà principale è nella formula, visto che essendo a scadenza non si può lavorare sul prestito. Potrebbe non essere da escludere una rescissione consensuale tra Faraoni ed il Verona. La settimana prossima ci dirà di più.