fonte “La Nazione” ed. Firenze

Piano piano Vincenzo Italiano li sta recuperando tutti. Il riferimento è ai nazionali, che da oggi torneranno completamente a disposizione. L’allenamento di ieri ha visto la partecipazione di Brekalo, Biraghi, Bonaventura e Kayode, mentre oggi si uniranno ai compagni Kouame, Milenkovic, Quarta, Beltran e Gonzalez. Che a conti fatti avranno due allenamenti veri, più la rifinitura di lunedì mattina, per calarsi in clima Empoli. Ormai i calciatori viola ci sono abituati. Un impegno tira l’altro e ci sarà anche poco tempo per preparare la prima delle due sfide al Cukaricki in Conference League. Per questo Italiano dovrebbe affidarsi alle sue consuete rotazioni fin da lunedì. Il dubbio maggiore riguarda la difesa, dove l’unico certo di giocare sembra Ranieri. Il tecnico dovrà chiedere un sacrificio ad uno fra Quarta e Milenkovic.