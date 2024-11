Ultimi ritocchi in casa friulana prima della trasferta di Empoli. La notizia più importante riguarda il possibile rientro di Sanchez che, a quanto pare, dovrà ancora slittare. Anche Payero non sarà della gara per un infortunio che lo terrà ancora un po’ fuori. Dubbio di formazione in avanti visto che Runjaic sta insistendo molto per Davis come punta accanto a Thauvin, Lucca dovrebbe quindi partire dalla panchina. Anche in difesa pare esserci un dubbio con Kabesele e Tourè a giocarsi la maglia da terzino destro. Tutto per Gianetti che aveva avuto qualche fastidio ma dovrebbe essere tra i titolari nel 3-5-2.