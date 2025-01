Prosegue il lavoro degli azzurri in vista della trasferta di Torino contro la Juve che arriva anche dalla sconfitta in Champions. De Sciglio e Marianucci si giocano un posto da titolare al posto di Viti che non sarà del match, almeno in partenza. Non ci si dovrebbe scostare dal modulo di partenza con Cacace che andrà sulla fascia sinistra a rilevare lo squalificato Pezzella, mentre per l’altro squalificato, Grassi, si giocano una maglia Henderson ed Anjorin. Fazzini si allena regolarmente visto che il mercato non sta dando indicazioni e potrebbe partire titolare al fianco di Esposito, dietro Colombo.

Gara ovviamente difficile quella di domenica contro una Juventus che si deve far perdonare le ultime due sconfitte, di contro però per l’Empoli questa può essere la migliore occasione contro una Juve in difficoltà. Una delle carte da giocare in corso d’opera potrebbe essere anche quella di Zurkowski che, seppur non ancora al top, sta decisamente meglio. L’allenamento odierno sarà a porte chiuse cosi come i prossimi due.