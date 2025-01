E’ in via di definizione uno scambio di portieri con la Samp. In azzurro arriva Marco Silvestri, classe 91, mentre alla Samp va Samuele Perisan.

Vi avevamo scritto stamani della trattativa in corso tra i due club anche se in un primo momento sembrava che fosse Ravaglia il portiere in arrivo e invece la virata è stata fatta su Silvestri, in uscita dalla Sampdoria. Contatti in corso tra le parti per arrivare alla chiusura dell’operazione che dovrebbe basarsi sulla formula del prestito.

Silvestri in questa stagione con la Samp ha totalizzato sette presenze e da diverse settimane era finito fuori rosa. Nella sua carriera ha vestito da protagonista in Serie A le maglie di Verona dal 2017 al 2021 e Udinese dalla stagione 2021/22 poi nel 2023/24 alcune prestazioni deludenti e qualche infortunio di troppo gli sono costate il posto da titolare, guadagnato dal nigeriano Okoye. Con la maglia friulana ha realizzato 94 presenze. Nessuna presenza in azzurro per Perisan in questa stagione, al rientro da un lungo infortunio e chiuso da Vasquez e Seghetti.

Manca soltanto l’ufficialità che dovrebbe arrivare a breve.