Da quest’oggi Davide Nicola sarà l’allenatore dell’Empoli, e da oggi le sue energie saranno concentrate unicamente e totalmente per la salvezza degli azzurri. Da avversario sono stati otto gli incroci tra il tecnico piemonetese e la nostra squadra. Il biancio è praticamente in totale equilibrio, infatti Nicola ha vinto tre volte, due volte ha perso ed in tre occasioni è arrivato il segno X.

La prima volta che Davide Nicola si è “scontrato” con l’Empoli è stato nel lontano settembre del 2012, quando allenava il Livorno. In quella stagione furono ben quattro gli incroci tra Nicola e l’Empoli, due nella stagione regolare e poi le due partite della finale playoff. La prima storica, come detto, si è verificata il 15 settembre 2012, ed il Livorno di Nicola sconfisse per 4-2 l’Empoli (ancora embrionale) di Sarri. Le parti si ritrovarono nel girone di ritorno, ad Empoli nel febbraio del 2013, e stavolta ad avere la meglio furono gli azzurri: 2-1 con Tavano e Pratali a rimontare il gol di Schiattarella.

Empoli e Nicola/Livorno si andarono poi a ritrovare nel giugno di quello stesso anno per la finale playoff. Ad andare in serie A fu la squadra labronica, visto il pareggio di Empoli e la vittoria di Livorno. Dovettero passare tre anni per rivedere l’Empoli contro Nicola, si va infatti al settembre del 2016 con l’attuale tecnico azzurro in sella al Crotone. La prima partita, con Martusciello allenatore dei nostri, si disputò ad Empoli e vinsero 2-1 gli azzurri con i gol di Bellusci e Costa. A Crotone, nel gennaio del 2017, ci fu invece una sonora lezione da parte della squadra di Nicola che vinse 4-1.

Gli ultimi due incroci si sono verificati con Davide Nicola allenatore della Salernitana. Il primo dei due avviene ad Empoli nel maggio del 2022, con gara che si chiude 1-1. L’ultimo invece è del settembre 2022 (altra stagione sportiva), con un 2-2 che si verifica all’Arechi di Salerno