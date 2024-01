A questo punto a poter fare la differenza sarà anche il pensiero del nuovo allenatore, Davide Nicola. La sensazione però, che aumenta di ora in ora, è che per Stiven Shpendi possano aprirsi le porte di un prestito in serie B, dove poter giocare e continuare la sua crescita. E nelle ultime ore si starebbe facendo forte la corte del Pisa, che avrebbe chiesto ai dirigenti azzurri di poter avere il giocatore fino al termine della stagione. I due club sono in discreti rapporti e la vicinanza potrebbe garantire un monitoraggio maggiore e più costante del ragazzo.

Sappiamo, come già scritto, che il Como è la squadra che più di tutte starebbe facendo pressione. L’imminente passaggio di Cerri in azzurro potrebbe creare per i lariani un corridoio preferenziale. Molto probabilmente si aspetterà però ancora un po’, sia per dare a Nicola il tempo di visionare il ragazzo, ma sia anche perché davanti la squadra ad oggi è corta. Al momento non sono certi i rientri di Caputo e Destro, e quindi Shpendi diventa giocatore necessario anche per un discorso numerico.

Le prossime giornate saranno indicative e ci diranno di più, ma il ragazzo ha palesemente bisogno di farsi le ossa e difficilmente potrà in stagione dare molto di più di quanto fatto vedere.