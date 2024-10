Torna, a distanza di cinque anni, il derby delle tifoserie, quello tra Parma ed Empoli. Uscendo da questo, la gara emiliana è sicuramente una di quelle importanti per gli azzurri che, dopo due sconfitte, nonostante le sempre buone prestazioni, vogliono tornare a far punti.

In casa azzurra si dovrebbe andare avanti con il 3-4-2-1, una formazione che dovrebbe ricalcare per larghi tratti quella vista contro il Napoli. Ricordiamo che poi si torna in campo dopo tre giorni, contro l’Inter, e non sono quindi da escludere sorprese in ottica turn-over. La sensazione, come detto è che non si vari molto, ed i dubbi principali sono annidati in mezzo campo, con Anjorin ed Hederson a giocarsi una maglia. Potrebbe esserci una chance per De Sciglio visto che Viti ha saltato buona parte delle sedute, ma se l’ex Primavera dovesse star bene giocherà lui. Si è invece fermato Esposito, al suo posto andrà quindi Solbakken che farà coppia con Fazzini. Colombo davanti. Non è ancora arrivato il momento di Zurkowski mentre Maleh e Pellegri sono tra i convocati, cosi come Belardinelli

Gli indisponibili sono: Ebuehi, Perisan, Zurkowski, Esposito, Sazonov.

Mister D’Aversa vuole vedere l’Empoli visto nelle ultime due uscite ma, rispetto a queste, chiede maggior precisione negli ultimi sedici metri.

Il Parma si dovrebbe schierare con il 4-2-3-1 ed in questo l’unico reale ballottaggio sembra essere quello tra Mihaila e l’ex, Cancellieri. Bonny sarà la punta centrale, supportata proprio dal rumeno, da Hernani e da Man. In difesa si muoveranno Coulibaly e Valeri con poi la coppia di centrali Del Prato e Balogh. Non saranno a disposizione Osorio, Kowalski, Circati e Cyprien.

Il tecnico gialloblù, Pecchia, esalta il lavoro di D’Aversa e ne ricorda la sua storicità proprio a Parma.

Vediamo quelle che dovrebbero essere le probabili formazioni:

4-2-3-1: Suzuki; Coulibaly, Del Prato, Balogh, Valeri; Bernabè, Keita; Man, Hernani, Mihaila; Bonny.

3-4-2-1: Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Grassi, Anjorin, Pezzella; Fazzini, Solbakken; Colombo