Domani si alza il sipario sulla nuova stagione di Serie A e l’Empoli si prepara a scrivere un’altra pagina della sua storia. Per la prima volta, il club azzurro si appresta a disputare la quarta stagione consecutiva nella massima serie, un traguardo mai raggiunto prima d’ora che testimonia la solidità del progetto azzurro. Come ogni anno, l’obiettivo primario rimane la salvezza, una missione che si preannuncia ancora più ardua rispetto al passato. Il livello della Serie A si è notevolmente alzato, con l’arrivo di squadre sostenute da grandi capitali, come il Como, che promettono di alzare l’asticella della competizione. La legge dei grandi numeri, inoltre, potrebbe giocare a sfavore dell’Empoli, rendendo la permanenza in Serie A una sfida ancora più stimolante. Il mercato estivo non è ancora concluso e la rosa a disposizione di mister D’Aversa è in fase di completamento. Lo stesso allenatore, in conferenza stampa, ha fatto riferimento a due o tre pedine mancanti, senza però entrare nei dettagli. Questa situazione di incertezza riguarda molte squadre e si protrarrà fino al 30 agosto, quando finalmente si chiuderà la finestra di calciomercato estiva. Le prime partite di campionato, pur essendo ufficiali, vanno considerate con la giusta cautela. Il “calcio d’agosto” è notoriamente imprevedibile e gli avversari non sono ancora del tutto decifrabili. Come già sottolineato per la partita di Coppa Italia della scorsa settimana, il risultato di domani non sarà indicativo del tipo di stagione che attende l’Empoli. Tuttavia, iniziare con una vittoria sarebbe fondamentale per avvicinarsi a quei 36-37 punti che, anche quest’anno, potrebbero garantire la salvezza.

L’inizio di stagione si preannuncia in salita e la partita di domani contro il Monza rappresenta, sulla carta, l’impegno più abbordabile tra quelli in programma. È bene ricordare, però, che i brianzoli hanno qualcosa in più rispetto all’Empoli e puntano a una classifica diversa. Inoltre, vorranno sicuramente riscattare l’umiliante sconfitta subita lo scorso anno proprio contro gli azzurri. L’Empoli dovrà fare a meno di Roberto D’Aversa in panchina, squalificato per quattro giornate. Sarà quindi il suo vice, Salvatore Sullo, a dirigere la squadra dal campo e a parlare nel dopo partita. Nel 2024, tuttavia, questa assenza non dovrebbe rappresentare un limite insormontabile: la preparazione settimanale è sempre più dettagliata e i mezzi per comunicare dalla tribuna non mancano. Dal punto di vista tattico, si proseguirà con il 3-4-2-1 che ha caratterizzato l’inizio di stagione. Non è da escludere, però, un possibile ritorno al 4-3-3 al termine del mercato, ma per adesso ci fermiamo qui. La difesa dovrebbe vedere il ritorno contemporaneo di Ismajli e Walukievicz, che insieme a Viti formeranno il miglior reparto arretrato a disposizione. A centrocampo, potrebbe esordire dal primo minuto Maleh, di ritorno ad Empoli dopo pochi mesi, mentre in attacco non dovrebbero esserci cambiamenti, con Fazzini, Esposito e Colombo che hanno dimostrato di essere in ottima forma. Rispetto alla partita di Coppa Italia contro il Catanzaro, servirà maggiore concentrazione nei dettagli, soprattutto nel gioco senza palla. La precisione e il cinismo sotto porta saranno fondamentali, considerando che le occasioni da gol non saranno numerose. Il Monza è noto per la sua fase difensiva solida e per la capacità di creare densità a centrocampo con grande qualità. Questa prima partita sarà un test importante per evidenziare pregi e difetti della squadra, fornendo preziose indicazioni sia per il lavoro in allenamento che per le ultime mosse di mercato. L’Empoli è pronto a iniziare questa nuova avventura in Serie A, consapevole delle difficoltà ma anche delle proprie potenzialità. La salvezza è l’obiettivo, ma la storia recente del club dimostra che i sogni, a volte, possono diventare realtà.

Da domani si parte e farà il suo debutto anche la nuova maglia che, nelle ultime ore, ha fatto discutere non poco. Un po’ come varrà per i giocatori, per l’allenatore, per i dirigenti e per le scelte di mercato, alla fine sarà sempre e solo il risultato sportivo ad enfatizzare. Nel bene e nel male. Questa nuova divisa – parliamo della prima – che lascia diversi punti interrogativi, la impareremo ad apprezzare strada facendo, partita dopo partita, e se le cose andranno come speriamo… la si farà amare! Buon campionato a tutti…