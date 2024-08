48.442 ABITANTI E TANTI RECORD E “FIORI ALL’OCCHIELLO” TARGATI SERIE A – Considerati i primi 5 campionati europei (Premier, Liga, Ligue 1 e Bundesliga, oltre all’Italia), l’Empoli è la squadra con il maggior numero di partecipazioni – 17 appunto – fra le città di provincia, a pari merito con i tedeschi dell’Hoffenheim, anch’essi quest’anno alla 17° partecipazione nel massimo campionato di Germania (Sinsheim, la cittadina dove ha sede il club teutonico conta 36.601 abitanti contro i 48.442 all’ultimo censimento della località toscana). Una curiosità: le due società hanno fornito ben 6 commissari tecnici tra i 24 alla fase finale di Euro 2024 (ben il 25% del contingente totale), visto che Nagelsmann (Germania) e Rangnick (Austria) hanno guidato la prima squadra tedesca e Tedesco (Belgio) è stato coach del settore giovanile del club teutonico, mentre Calzona (Slovacchia), Montella (Turchia) e Spalletti (Italia) sono stati – rispettivamente – vice allenatore degli azzurri toscani con primo Maurizio Sarri, ex giocatore dei toscani, ex giocatore ed anche allenatore empolese. Gli azzurri non erano mai arrivati a 3 salvezze consecutive in serie A e ora…. all 4 us!!!!!

COLOMBO, CHE EX INGRATO! – Lorenzo Colombo è l’unico giocatore nel roster dell’Empoli ex biancorosso nella gara di stasera. L’attaccante classe 2002 ha giocato in Brianza nel 2022/23, prima stagione in A del Monza, ma proprio ai biancorossi ha segnato più reti da avversario in carriera, 2 (come all’Hellas Verona), esattamente nei match Spal-Monza 1-1 del settembre 2021 in serie B e Monza-Lecce 0-1 del maggio 2023, su rigore – serie A – gol che diede la salvezza aritmetica ai salentini di mister Baroni.

“CARLO COMPUTER GROSS ARENA”: LO STADIO DEGLI ESORDI DI NESTA – Alessandro Nesta debutta stasera da tecnico in serie A, uno dei 4 esordienti assoluti al via della serie A 2024/25 come Cesc Fabregas (Como), Kosta Runjaic (Udinese) e Paolo Vanoli (Torino). Fatalità: Nesta ha debuttato in assoluto come tecnico di un club italiano anche in questo caso ad Empoli, maggio 2018, quando il “suo” Perugia fu battuto 1-2 dagli azzurri toscani, reti di Pasqual e Donnarumma in rimonta, dopo vantaggio umbro con Di Carmine. Era la 42° ed ultima giornata di regular season di B, con i toscani già aritmeticamente promossi in A da tempo (allenatore Aurelio Andreazzoli) ed i biancorossi che finirono ottavi e disputarono, senza fortuna, i playoff per salire in A.

LA PRIMA IN A: EMPOLI SENZA MEZZE MISURE, MONZA SEMPRE K.O. – Zeri da abbattere nella prima di campionato di Empoli e Monza, quando giocano in serie A. I toscani sono senza pareggi (4 vittorie e 12 sconfitte in 16 esordi disputati in massima serie, ultima vittoria nel 2019, 2-0 al “Carlo Castellani Computer Gross Arena” sul Cagliari), Monza sconfitto 2 volte su 2 nei precedenti tornei di A, in casa dal Torino 1-2 due anni fa, mentre l’anno scorso fu 0-2 a casa-Inter.

NIANG E COLPANI, I DUE PIÙ DECISIVI DEL 2023/24 DI EMPOLI E MONZA, ORA ASSENTI – I due giocatori più decisivi di Empoli e Monza nella stagione 2023/24 sono assenti oggi, perchè accasati altrove nel mercato estivo 2024. Niang, che aveva portato 11 punti alla causa azzurra sui 36 totali con i suoi gol decisivi, ad ora è svincolato, mentre Andrea Colpani (12 punti su 49 biancorossi con le sue reti determinanti) ha seguito mister Palladino alla Fiorentina.

I NUMERI-NO DEL MONZA IN CASA AZZURRA – Il Monza non segna in gare ufficiali ad Empoli oramai da 292’; ultima rete biancorossa firmata Marco Branca al 68’ di Empoli-Monza 4-2 del 23 dicembre 2000 in B, coach rispettivamente Silvio Baldini e Roberto Antonelli, gara in cui fu nell’undici titolare – tra i brianzoli – anche Luca Percassi, oggi amministratore delegato dell’Atalanta. Poi 3 sfide fra le due squadre al “Carlo Castellani Computer Gross Arena”: 0-0 nella B 2020/21 e duplice vittoria empolese in A, 1-0 nel 2022/23 e 3-0 l’anno scorso con la tripletta di Zurkowski. Il Monza non ha una tradizione felice in Toscana, 3 sole vittorie su 15 precedenti, sempre per 1-0, ultima delle quali datata 4 novembre 1990 in C-1, rete determinante di Gigi Di Biagio, allenatori Enzo Montefusco per i padroni di casa e Franco Varrella per gli ospiti. Ricordiamo, infine, che nel 1995/96 l’Empoli vinse la coppa Italia di C superando in finale proprio il Monza, con doppio 1-0, gol di Balesini all’andata a Monza, rete su rigore di Carmine Esposito nel ritorno, al “Carlo Castellani Computer Gross Arena”.

COLOMBO E MALDINI GLI EX DELLA GARA – Lorenzo Colombo e Daniel Maldini sono gli ex della sfida tra Empoli e Monza. Partendo dal primo, Colombo lo scorso anno ha vestito la maglia del Monza, giocando 25 gare con 4 gol. Maldini arrivò a Empoli nell’estate del 2023, giocando 7 gare per un totale di 262 minuti prima di trasferirsi proprio al Monza a gennaio scorso.

UN SOLO PRECEDENTE TRA I DUE TECNICI – Secondo confronto tecnico ufficiale fra Roberto D’Aversa ed Alessandro Nesta, da tecnici, con il neo-coach azzurro vittorioso 2-1 sul collega, nel precedente risalente a Parma-Frosinone della coppa Italia 2019/20. Gol di Siligardi ed Hernani su rigore, pareggio provvisorio dei ciociari con Trotta.

UN SOLO PRECEDENTE, DA ALLENATORE PER D’AVERSA CONTRO IL MONZA – Roberto D’Aversa al secondo incrocio tecnico contro il Monza: l’anno scorso in A il “suo” Lecce pareggiò 1-1 allo “U-Power Stadium”.

GARA DA EX PER MISTER D’AVERSA – Ricordiamo che D’Aversa ha giocato nel Monza dall’ottobre 1996 al giugno 1999, totalizzando 69 presenze condite da 5 reti in gare ufficiali, con – all’attivo – una promozione da C-1 a B, stagione 1996/97.

MAI PAREGGIO IN 5 SFIDE TRA NESTA E L’EMPOLI – Alessandro Nesta alla sesta sfida da allenatore contro l’Empoli: mai pareggio, 1 successo del coach dei brianzoli e 4 per gli azzurri toscani. Da allenatore Nesta sempre k.o. al “Carlo Castellani Computer Gross Arena”, 3 volte su 3, ma anche da calciatore – pur giocando con le “blasonate” Lazio e Milan, di fatto ha vinto una sola volta su ulteriori 4 partite (le altre finite 2 in parità ed 1 con vittoria empolese): l’unico suo successo su 7 gare totali al “Carlo Castellani Computer Gross Arena” in carriera risale al 6 dicembre 2003, Empoli-Milan 0-1 in A, rete decisiva per i rossoneri firmata Kakà al 81’.