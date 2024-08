Non siamo arrivati, per adesso, a quella cifra da sogno dei settemila ma, alla prima di campionato la campagna abbonamento vede ugualmente una cifra davvero incredibile. Sono esattamente 6661 le tessere emesse per la stagione sportiva 2024/25, cifra di tutto riguardo con un centinaio di abbonati in più rispetto allo scorso anno in questo momento.

La campagna abbonamenti proseguirà anche nelle prossime settimane, contando sul totale rientro dalle ferie. Speriamo di trovare qui poco più di trecento appassionati che creerebbero un qualcosa di davvero magico. Ricordiamo ancora che il settore di maratona inferiore è esaurito.