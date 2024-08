Ventinove anni, empolese DOC, tifoso azzurro da sempre. Si chiama Marco Perone il nuovo speaker azzurro che, da quest’oggi, prenderà possesso del microfono. Succede ad Elena Marmugi, in carica un solo anno. Marco ha un’azienda di ricambi per l’auto a Sovigliana, fa il vocalist in molte serate ed è uno sportivo avendo giocato a calcio in diversi club toscani. A Marco un grande in bocca al lupo !!!