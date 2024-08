E M P O L I 0 M O N Z A 0

Al Castellani finisce a reti bianche la prima sfida di campionato con il Monza. Un risultato che ha un po’ il sapore dell’occasione persa, visti i non pochi problemi dell’avversario e la maggior mole di gioco sviluppata dai nostri. Un Empoli che ha saputo fare un ottima pressione e che si è dimostrato bello vivo dal punto di vista della mobilità e del fraseggio. E’ mancata un po’ di concretezza nella zona offensiva, dove ad essere onesti si conta una sola vera occasione: Colombo nel secondo tempo spara alto dopo essersi aperto la strada. Pochi minuti prima l’occasione l’aveva avuta il Monza con Caldirola a metterla in curva da ottima posizione. E queste due sono le uniche vere emozioni di un match che ha avuto nell’agonismo il suo plus. Si porta a casa un solo punto, vero, ma si porta a casa una prestazione incoraggiante per il futuro perché la base sembra tutt’altro che negativa. Subito in campo Maleh, come preventivabile, ma il marocchino deve ritrovare i suoi giri. Positive tutte le prestazioni singoli, con Esposito (premiato come man of the match) e Colombo a far vedere cose interessanti e, ripetendoci, le basi ci sono. Fazzini non travolgente come in coppa ed a volte un po’ troppo innamorato del pallone, ma questo vuol dire che c’è personalità. Non male l’impatto di Solbakken. Adesso vedremo come il mercato completerà questa squadra perché dalla settimana prossima il livello si alzerà ancor di più. Brutto l’impatto visivo delle nuove maglie che snaturano madornalmente i colori sociali!

EMPOLI (3-4-2-1) : Vasquez; Walukiewicz, Ismajli, Viti; Gyasi, Henderson, Maleh (84′ Haas), Pezzella (91′ Cacace); Fazzini (84′ Ekong),Esposito (68′ Solbakken); Colombo (84′ Caputo).

A Disp: Seghetti, Chiorra, Goglichidze, Shpendi, Guarino, Stojanovic, Tosto, Marianucci, Popov.

Allenatore: Salvatore Sullo (squalificato D’Aversa)

MONZA (3-4-2-1) : Pizzignacco; Izzo, Marì, Caldirola; Birindelli, Pessina (46′ Gagliardini), Bondo, Kyriakopoulos; Maldini (61′ Mota Carvalho) Vignato (69′ Caprari); Petagna.

A Disp: Sorrentino, Mazza, Sensi, Lopes, Bettella, Maric, Valoti, D’Ambrosio, Carboni, Mota, D’Alessandro.

Allenatore: Lorenzo Rubinacci (squalificato Nesta)

ARBITRO: Sig. Fabbri di Ravenna. Assistenti: Di Gioia/Politi. VAR: Chiffi/Serra.

Ammoniti: 48′ Maldini (E), 66′ Fazzini (E),

LIVE MATCH

94′- Finisce senza reti la sfida del “Castellani” tra Empoli e Monza, i risultato fotografa l’andamento di una gara poco spettacolare. Gli azzurri ci hanno provato ma non sono riusciti a concretizzare le situazioni avute per vincere.

93′- Azione confusa in area del Monza, Izzo regala la palla ad Ekong che si trascina il pallone sul fondo.

92′- Punizione in favore del Monza, fischiato un fallo ai danni di Bondo.

90′- Assegnati quattro minuti di recupero.

88′- Rimessa laterale in favore dell’Empoli, lungo Pezzella con palla respinta dalla retroguardia brianzola.

86′- Solbakken fa fuori Pablo Mari da posizione defilata obbliga Pizzignacco alla deviazione con i piedi.

84′- Triplo cambio per gli azzurri: Haas, Ekong e Caputo per Maleh, Fazzini e Colombo.

83′- Pezzella la scodella in mezzo, Birindelli addomestica la sfera per Pizzignacco.

81′- Solbakken toglie le castagne dal fuoco anticipando Caprari su cross di Petagna.

80′- Punizione in favore dell’Empoli

78′- Rimessa laterale in favore del Monza.

76′- Colombo va via a Mari entra in area, il suo sinistro si perde sopra la traversa.

74′- Sugli sviluppi del tiro dalla bandierina per il Monza, palla sfila dalle parti di Caldirola il quale da ottima posizione spreca una sorta di rigore in movimento.

73′- Viti concede corner al Monza su Birindelli.

71′- Cooling Break della ripresa.

70′- Caprari dal vertice sinistro dell’area la scodella in mezzo all’area allontana Ismajli.

69′- Nel Monza Caprari prende il posto di Vignato.

68′- Primo cambio anche per gli azzurri, Solbakken prende il posto di Esposito.

66′- Viene ammonito Fazzini per proteste.

63′- Vignato prova ad andare via a Pezzella ma commette fallo. Si riparte con un calcio di punizione per l’Empoli.

61′- Secondo cambio nel Monza esce l’ex Maldini al suo posto Mota Carvalho.

59′- Cross di Walukiewicz deviato in angolo da Caldirola.

57′- Fazzini commette fallo ai danni di Maldini.

55′- Nuovo tiro dalla bandierina per gli azzurri, Pizzignacco la fa sua in presa alta.

54′- Sventola di destro di Esposito respinta in angolo dalla barriera. Dalla bandierina Pezzella a cercare Ismajli, il suo colpo di testa alto sopra la traversa.

53′- Fabbri assegna un calcio di punizione agli azzurri.

52′- Esposito in verticale per Colombo pescato in posizione di fuorigioco.

51′- Rimessa laterale in favore del Monza nella zona nevralgica del campo.

49′- Sugli sviluppi del terzo angolo per l’Empoli, Izzo chiude su Walukiewicz poi Esposito si trascina il pallone oltre la linea di fondo.

48′- Arriva il primo cartellino giallo della gara ne fa le spese Maldini per fallo su Maleh.

47′- Petagna procura il secondo angolo per il Monza. Va Vignato dalla bandierina Vazquez blocca in presa alta.

46′- Cross di Birindelli per Petagna, Walukiewicz mette in angolo

46′- Il primo pallone della ripresa viene giocato dal Monza, nei brianzoli Gagliardini rileva Pessina.

45′ – Da evidenziare le davvero pessime condizioni del campo da gioco. Sorprendente rispetto a come questo manto sia sempre stato in ottimo stato.

2° Tempo

51′- Si va all’intervallo sullo 0-0 tra Empoli e Monza, gara piuttosto equilibrata dove le due formazioni si sono in pratica annullate. Poche le emozioni in questi primi 45 minuti con l’Empoli ad aver fatto l’unico tiro in porta fin qui.

50′- Caldirola concede il secondo angolo agli azzurri.

49′- Vignato recupera palla nella metà campo azzurra il suo cross viene disinnescato da Henderson in fallo laterale.

47′- Commette fallo Maldini su Walukiewicz, si riparte con una punizione per gli azzurri.

46′- Punizione per gli azzurri cross di Henderson a cercare lo stacco aereo di Esposito con palla a lato.

45′- Assegnati sei minuti di recupero.

44′- Colombo per Fazzini chiude Pessina.

43′- Izzo commette fallo su Esposito.

42′- Chiusura di Birindelli su Colombo, si ripartirà con una rimessa dal fondo per gli ospiti.

41′- Cross di Kyriakopoulos respinto da Henderson in fallo laterale.

40′- Gyasi arma il sinistro da dentro l’area neutralizzato da Pizzignacco in due tempi.

39′- Si riprende a giocare, ristabilita la parità numerica con il ritorno in campo di Petagna.

37′- Gioco nuovamente fermo a terra un giocatore del Monza. Partita piuttosto spezzettata in questa fase.

35′- Sugli sviluppi del piazzato va Pezzella il suo cross viene deviato da Pablo Mari.

34′- Punizione assegnata agli azzurri per fallo ai danni di Maleh.

32′- Fabbri combina un cartellino giallo al direttore sportivo azzurro Roberto Gemmi.

30′- Henderson prova a mettere in movimento Colombo anticipato da Pablo Mari.

29′- Fazzini ha la peggio con Caldirola, la palla si perde in fallo laterale.

27′- Si riprende a giocare con il Monza in possesso di palla. Fazzini recupera palla sulla destra, il suo cross per Colombo anticipato da Izzo.

25′- Gioco fermo per il Cooling Break.

23′- Si riprende a giocare con l’Empoli in possesso di palla, cross di Pezzella sul quale interviene Pizzignacco poi l’ex Feralpisalò rimane a terra scontrandosi con Gyasi.

21′- Maleh intercetta la sfera ai 20 metri arma il destro respinto da Pablo Mari. Gioco interrotto, rimane a terra Pessina.

19′- Pescato in posizione di fuorigioco Pezzella. Si riparte con un calcio di punizione in favore del Monza.

17′- Bondo per Petagna, chiude Ismajli in fallo laterale.

16′- Ismajli in anticipo su Petagna poi Pezzella non riesce a mantenere la palla in campo.

14′- Pezzella prova a mettere in movimento Viti, chiude con efficacia la retroguardia brianzola.

12′- Cross di Pezzella da destra a cercare Walukiewicz che non arriva sulla sfera.

11′- Fazzini si propone sulla destra, il suo cross per Esposito anticipato in angolo da Izzo.

10′- Henderson ci prova dal limite respinge Izzo.

9′- Fazzini si muove nella trequarti avversaria, non riesce la combinazione con Maleh.

8′- Fazzini chiede e ottiene il triangolo con Gyasi, il suo cross viene ribattuto dalla difesa brianzola.

8′- Maldini va in progressione si porta ai 20 metri il suo destro si perde a lato.

7′- Punizione per gli azzurri affidata al destro di Henderson con palla a lato alla destra di Pizzignacco.

5′- Break di Maleh in mezzo al campo a cercare Colombo, l’ex di turno viene pescato oltre la linea dei difensori avversaria.

3′- Lancio in verticale di Pessina a pescare Petagna in posizione di fuorigioco. Si riparte con un calcio di punizione in favore degli azzurri.

1′- Il primo pallone della gara viene giocato dagli azzurri, che questa sera esordiscono con la nuova maglia. Terreno in condizioni davvero precarie quello del “Castellani”. Prova ad andare Petagna il suo tiro-cross da posizione defilata attraversa l’area perdendosi in fallo laterale.

0′ – Azzurri in campo con la formazione annunciata ieri alla vigilia.

1° Tempo