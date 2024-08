Ecco le pagelle inerenti le prestazioni dei calciatori azzurri della gara disputata questa sera al “Castellani” che li ha visti pareggiare contro il Monza per 0-0

VASQUEZ: 6 Mai impegnato realmente dal Monza. Preciso nell’ordinaria amministrazione.

WALUKIEWICZ: 6 Fa piacere vederlo in campo con tanto di caschetto protettivo. Da capire meglio il perchè sia stato inserito come braccetto di destra, nel complesso partita ordinata e senza sbavature.

ISMAJLI: 6.5 Con la fascia da capitano al braccio l’albanese infonde sicurezza a tutto il reparto. Gli avanti del Monza vengono sistematicamente annullati.

VITI: 6 Si comporta bene in una difesa che non porta esattamente i principi a cui lui è abituato. Si fa apprezzare molto in fase di non possesso.

GYASI: 6 Alterna alcune cose interessanti ad alcuni errori veniali si fa apprezzare nei tagli verso il centro.

HENDERSON: 6 Classica partita alla Henderson, tanta quantità e tanta sostanza riuscendo a sporcare quando necessità

MALEH: 6 A voler essere onesti non è certo stato il Maleh che ha chiuso l’ultima stagione, ma è arrivato da meno di una settimana e deve ritrovare le sincronie. Ne complesso gara di sacrificio con qualche spunto.

HAAS: SV

PEZZELLA: 6 Anche oggi mette gamba e volontà sulla fascia sinistra. A volte manca di precisione.

CACACE: S.V.

ESPOSITO: 6 Si muove molto sul fronte offensivo ma è bravo anche in copertura. Conquista diversi falli e si dimostra intraprendente con il pallone.

SOLBAKKEN: 6 Entra molto bene e si fa apprezzare per un recupero importante in difesa, ed un dribbling che poteva essere sfruttato meglio.

FAZZINI: 6 Non è quello visto sabato scorso in Coppa (cambia notevolmente l’avversario) ma anche oggi mette in mostra le sue qualità. Alcune volte vuol strafare ed in questo si deve dosare.

EKONG: SV

COLOMBO: 6 Tanta personalità e tanta voglia di fare. Si mette spesso al servizio della squadra con grande generosità ma non disdegna di provarci. Peccato per quanto divoratosi a metà del secondo tempo.

CAPUTO: SV

MISTER SULLO: 6 La squadra si fa apprezzare per volontà e trama di gioco. Molto interessante la pressione portata e la fase di non possesso, da rivedere la gestione del pallone negli ultimi sedici metri. Serve maggior cinismo. Siamo ancora in fase di rodaggio come detto dallo stesso D’Aversa la squadra va completata.