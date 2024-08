La stagione sportiva 2024/25 è alle porte e domani sarà il giorno in cui l’Empoli affronterà il Catanzaro in un match che, pur non essendo ancora campionato, ha il sapore di un importante punto di partenza. La Coppa Italia, competizione spesso vista come un terreno di sperimentazione, potrebbe questa volta diventare il trampolino per dare una scossa positiva all’ambiente, soprattutto dopo due anni di digiuno nei risultati ufficiali in questa competizione. L’importanza del match non può essere sottovalutata. È vero, in passato le eliminazioni al primo turno in Coppa Italia non hanno rispecchiato l’andamento della stagione, ma conquistare una vittoria domani significherebbe tanto per un Empoli che ha sete di risultati. Uscire vittoriosi dal confronto con il Catanzaro sarebbe un’iniezione di fiducia per il gruppo, permettendo alla squadra di affrontare i turni successivi con una mentalità più solida. Scalare qualche turno in Coppa non è solo un obiettivo, ma anche un’opportunità per testare e consolidare la rosa in vista degli impegni futuri. La partita di domani, inoltre, rappresenta un banco di prova fondamentale in vista della prima di campionato, che avverrà tra appena una settimana. Mister Roberto D’Aversa ha ancora molto lavoro da fare per mettere a punto una squadra che, al momento, si presenta come un “cantiere aperto”. E questo concetto, spesso ribadito, non vuol aver la funzioni di creare un alibi. Il calciomercato, infatti, dovrà ancora portare rinforzi significativi, soprattutto a centrocampo, dove l’Empoli sembra ancora carente. Un paio di innesti di qualità e sostanza in mediana sono essenziali per dare equilibrio e dinamismo alla squadra, ma anche l’attacco avrebbe bisogno di un pizzico di esplosività in più. Non guasterebbe nemmeno un rafforzamento in difesa, dove una maggiore concorrenza potrebbe spingere tutti a dare il massimo.

L’amichevole contro la Sampdoria, persa 2-0 ma con diverse occasioni create, ha lasciato qualche amarezza in più rispetto a quanto ci si potrebbe aspettare da una partita estiva. Tuttavia, il risultato negativo ha messo in luce la necessità di una maggiore concretezza da parte della squadra. D’Aversa lo sa bene e ha espresso chiaramente la sua volontà di vedere un Empoli determinato, capace di andare a prendersi la vittoria senza troppi fronzoli. La partita contro il Catanzaro dovrà quindi essere affrontata con la giusta mentalità, senza mezze misure. Questa settimana di lavoro è stata importante per integrare ulteriormente i nuovi arrivati, anche se l’unico volto nuovo è stato il futuro secondo portiere, Brancolini. Tuttavia, sarà interessante vedere come si comporteranno quei giocatori che, rispetto alla partita con la Samp, avranno una settimana in più di allenamenti nelle gambe. La formazione iniziale dovrebbe essere simile a quella vista contro i blucerchiati, ed anche D’Aversa ha fatto intendere questo, soprattutto per quanto riguarda due elementi che vanno considerati titolari ma che, per motivi diversi, dovrebbero partire da seduti: Colombo e Grassi. Colombo, ancora non al passo con i ritmi del resto della squadra, potrebbe partire dalla panchina, lasciando spazio a chi ha già dimostrato di essere più pronto fisicamente. Grassi, invece, pur essendo recuperato, dovrà saltare le prime due giornate di campionato per squalifica, e D’Aversa potrebbe approfittare della partita di domani per testare chi dovrà sostituirlo contro Monza e Roma. Sarà inoltre cruciale l’apporto dei giocatori che entreranno a gara in corso: con cinque sostituzioni a disposizione, è ormai chiaro come la panchina possa cambiare le sorti di una partita.

Con l’inizio ufficiale della stagione alle porte, anche i giudizi saranno inevitabilmente più diretti e marcati, ma sarà importante mantenere da parte di tutti un certo grado di pazienza. L’Empoli è una squadra che, tradizionalmente, cresce nel corso della stagione, trovando la propria identità passo dopo passo. Domani sarà solo il primo capitolo di una lunga storia ancora tutta da scrivere, ma partire col piede giusto potrebbe fare la differenza. Da lunedi prossimo inizierà la battaglia per la prossima salvezza e l’Empoli dovrà mostrare i denti fin da subito, con la speranza di costruire qualcosa di solido, passo dopo passo, mattone dopo mattone.