Avevamo scritto ieri sera di una forte accelerata per il possibile ritorno in azzurro di Youssef Maleh, e stasera registriamo che le parti avrebbero trovato l’accordo. In questo va detto che una buona parte l’ha messa lo stesso centrocampista marocchino che ha spinto per tornare ad Empoli. La formula è la medesima dello scorso anno, ovvero un prestito con diritto di riscatto (quello che l’Empoli adesso può fare) ad una cifra però leggermente inferiore rispetto ai 5 milioni.

Maleh era fuori dai piani di Gotti a Lecce e per lui ci sarebbero potute essere delle piste estere. In Italia lo aveva cercato il Cagliari di Nicola ma, e su questo abbiamo ampie conferme, la preferenza dell’esterno sinistro è stata netta per Empoli. Torna un giocatore davvero prezioso, che lo scorso anno ha fatto molto bene e che nella conformazione tattica di D’Aversa fa comodo. Sarà curioso rivederlo a lavoro con l’allenatore che lo scorso anno, di questi tempi, dette l’ok al suo trasferimento ma, battute a parte, ovviamente verrà riabbracciato con grande entusiasmo. Siamo ai dettagli, lo confermiamo e domani o lunedi al massimo, ci sarà la firma.

Fateci spendere una parola su Spezia e Lecce che, a nostro avviso, si sono comportate molto bene, permettendo due operazioni che l’Empoli di fatto poteva concludere ma non lo ha fatto.