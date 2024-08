EDIZIONE 45 IN COPPA ITALIA PER GLI AZZURRI – Per l’Empoli coppa Italia maggiore edizione numero 45: i toscani vantano 51 vittorie, 25 pareggi e 58 sconfitte in 134 gare giocate, 189 reti segnate e 185 subite. Massimo traguardo raggiunto l’approdo ai quarti di finale, nelle edizioni 1985/86, 1986/87 e 2006/07. L’Empoli è la prima società non capoluogo di provincia per partecipazioni alla coppa Italia maggiore: al secondo posto con 31 edizioni la Sambenedettese.

IL CATANZARO IN COPPA: FINALISTA NEL 1965/66 – Catanzaro alla sua 47° partecipazione in coppa Italia maggiore: i giallorossi sono stati finalisti dell’edizione 1965/66, perdendo la gara decisiva 1-2 dalla Fiorentina, a Roma, dopo i tempi supplementari. Per i calabresi, finora, 152 incontri disputati con score di 55 vittorie, 36 pareggi e 61 sconfitte, 190 gol segnati e 194 subiti.

CASERTA E QUEL RICORDO AL CARLO CASTELLANI COMPUTER GROSS ARENA – Amarcord Carlo Castellani Computer Gross Arena per il neo-coach giallorosso Fabio Caserta, che ha debuttato da allenatore in partite di serie B proprio ad Empoli, agosto 2019, azzurri vittoriosi 2-1 sulla “sua” Juve Stabia, reti di Bandinelli e La Gumina su rigore per i padroni di casa, Cissè per il provvisorio pareggio dei gialloblu campani.

NOVITÀ E REGOLE DELL’EDIZIONE DI COPPA ITALIA 2024/25 – La principale novità dell’edizione 2024/25 è il modus dell’eliminazione diretta: dal turno preliminare del 3 e 4 agosto fino ai quarti di finale inclusi, sempre gare secche, non si disputeranno i tempi supplementari in caso di pareggio al 90’, ma si deciderà la qualificazione di una squadra o dell’altra direttamente ai calci di rigore. I tempi supplementari torneranno validi nelle semifinali e nella finalissima. Le ammonizioni subite nei primi 3 turni dalle squadre che giocheranno, man mano, i turni preliminari, saranno azzerate prima degli ottavi di finale, quando scenderanno in campo le “big” della serie A. A partire dal turno spalmato dal 9 al 12 agosto sarà utilizzato il VAR (assente invece nel turno preliminare di questo week-end), infine dagli ottavi di finale sarà utilizzabile anche la Goal Line Technology.

LA PRIMA VOLTA TRA I DUE TECNICI – Primo incrocio tecnico fra Roberto D’Aversa e Fabio Caserta. Da giocatori un solo incrocio, nel derbyssimo siciliano di serie A Messina-Catania, in data 11 febbraio 2007, fu 1-1 con le reti di Zanchi per il vantaggio peloritano e Mascara per il pareggio etneo.

INCROCIO INEDITO TRA D’AVERSA E IL CATANZARO – Prima volta per Roberto D’Aversa – da tecnico – contro il Catanzaro.

TRA CASERTA E L’EMPOLI VINCE SEMPRE CHI GIOCA IN CASA – Terzo confronto ufficiale tra Fabio Caserta, da allenatore, e l’Empoli. Ha sempre finora vinto chi ha giocato in casa, nella doppia sfida di serie B 2019/20 fra la Juve Stabia di mister Caserta e gli azzurri toscani.