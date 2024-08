Abbiamo già scritto su queste pagine che Walid Cheddira, attaccante classe 1998 del Napoli, sarebbe uno dei sogni estivi dell’Empoli. Il club di Monteboro aveva già fatto un sondaggio qualche settimana fa, con il Napoli a far capire che la volontà era quella di provare il giocatore ne corso del precampionato. Da Napoli arrivano adesso conferme che Cheddira, con ogni probabilità, sarà destinato ad un nuovo prestito dopo quello di Frosinone della passata stagione.

L’Empoli ha già avanzato la sua richiesta formale per poter avere il giocatore in prestito. Ovviamente, come logico che sia, gli azzurri non sono gli unici a bramare l’italo-marocchino. Su di lui ci sono due compagini allenate da vecchie conoscenze: il Cagliari di Nicola ed il Verona di Zanetti. Ci sarebbe anche il Parma, ma gli scaligeri potrebbero chiudere per, sempre in ottica vecchie conoscenza, Cancellieri. Si potrebbe aprire un discorso già la prossima settimana, con a far la differenza anche la volontà del giocatore rispetto ad una piazza piuttosto che un’altra.