E M P O L I 1 C A T A N Z A R O 1

8′ Fazzini; 13′ Bonini

EMPOLI (3-4-2-1) : Vasquez; Marianucci, Viti, Cacace; Gyasi, Grassi, Henderson, Pezzella; Fazzini, Esposito; Colombo.

A Disp: Chiorra, Brancolini, Goglichidze. Shpendi, Caputo, Guarino, Ekong, Donati, Stojanovic, Tosto, Haas, Sodero, Popov.

Allenatore: Roberto D’Aversa.

CATANZARO (4-2-3-1) : Pigliacelli; Situm, Sognamiglio, Brighenti, Bonini; Petriccione, Pontisso; Pagano, Biasci, Volpe; Iemmello.

A Disp: Dini, Borrelli, Piras, Turicchia, Antonini, Pompetti, Ceresoli, Krajnc, Maiolo, Megna, Rafele, Rizzo, Pittarello.

Allenatore: Fabio Caserta.

ARBITRO: Sig. Arena di Torre del Greco (NA). Assistenti: Prenna/Emmanuele. VAR: Miele/Marini

LIVE MATCH

1° Tempo

35′ – Marianucci cerca Fazzini in profondità ma senza fortuna.

32′ – Fase di gioco frammentata a centrocampo.

26′ – Ci si ferma per refrigerarsi, fa un caldo fotonico.

25′ – Colombo pesca Pezzella che si accentra, la mette in mezzo rasoterra, Scognamiglio chiude in angolo.

23′ – Fazzini scende a destra e viene chiuso in calcio d’angolo. Calcia Henderson, libera Bonini.

20′ – Cross di Volpe da destra, Cacace chiude in corner. Il Catanzaro calcia l’angolo e tiene palla sulla nostra tre quarti, poi parte un cross di Pontisso ma c’è fallo in attacco dei giallorossi.

18′ – Non si chiude una buona trama dei nostri con Gyasi che poteva tirare ma ha cercato Pezzella in area che non controlla.

16′ – Gyasi trova un angolo sotto la maratona per noi. Palla ad uscire, botta di Pezzella dai 20metri con Pigliacelli ancora a mani chiuse a dire di no.

15′ – Gyasi prova ad impegnare Pigliacelli che respinge il suo tiro con i pugni.

13′ – Pareggio del Catanzaro con Bonini che raccoglie di testa l’angolo calciato. Uscita da incubo di Vasquez!!!

12′ – Angolo per il Catanzaro. Tiro sotto misura di Biasci deviato sul primo palo di Gyasi.

10′ – Volpe prova un tiro in controbalzo, Vasquez para senza ansie.

8′ – GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL avanti con Fazzini che riceve sulla trequarti da Cacace, va in porta e con un diagonale batte Pigliacelli.

4′ – Arriva il primo angolo ed è azzurro. Battuto corto, Pezzella la mette dentro, testa di Marianucci con respinta di un difensore ospite.

3′ – Rovesciata di Esposito dal limite dell’area con il portiere avversario a bloccare.

2′ – Tiro secco di Fazzini da corta distanza, Pigliacelli dice no con lo stinco.

0′ – Fuori Ismajli per un problema al piede dell’ultimo minuto. Dentro Grassi (capitano) e Colombo a dispetto di quanto ipotizzato ieri. Empoli ancora con la terza maglia dello scorso campionato, un colore che deve piacere a qualcuno.