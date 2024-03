Il terzino azzurro, Giuseppe Pezzella, al rientro dal grave infortunio subito a fine settembre contro la Salernitana, ha rilasciato un intervista nell’edizione di oggi de “La Nazione”.

Quanto amaro in bocca ha lasciato il ko con il Cagliari?

“Sicuramente tantissimo perché abbiamo fatto una buona partita dove meritavamo almeno il pareggio perché come occasioni siamo stati superiori al Cagliari, sono partite che comunque insegnano qualcosa, il calcio è questo, lo sappiamo e andiamo avanti”.

Nel finale anche una tua conclusione poteva avere più fortuna…

“Sì, è vero. Peccato che la palla non sia entrata, però ripeto, abbiamo fatto bene, abbiamo avuto tante occasioni e già dalla prossima partita cercheremo di sfruttarle meglio”.

Dopo il lungo infortunio, ora sei tornato a disposizione del mister, come stai e che ruolo ti senti di poter giocare in questa volata salvezza?

“Sto bene, sto sempre meglio, è stato un lungo infortunio che mi ha tolto tanto, però sono eventi, episodi che ti insegnano comunque tanto e ti lasciano anche qualcosa di positivo secondo me. Adesso il mio obiettivo è quello di aiutare la squadra a raggiungere il traguardo che ci siamo prefissati”.

Che mesi sono stati per te quelli dopo l’infortunio con la Salernitana?

“Molto difficili, sicuramente è stato un infortunio abbastanza grave, però grazie alla mia famiglia, alla mia compagna e a mio figlio che mi sono stati sempre vicini sono riuscito a passare questo momento e ora il peggio è alle spalle”.

Domenica vi aspetta una gara difficile con il Milan, come si affrontano questo tipo di sfide?

“Penso che tutte le gare in serie A sono difficili, non ce n’è una più semplice di un’altra, sicuramente giochiamo in uno stadio bello, in un ambiente molto particolare, ma noi dovremo fare la nostra partita come facciamo sempre”.

I rossoneri hanno grandi individualità, c’è un giocatore che temi particolarmente?

“No, non temo nessuno in particolar modo, loro sono un bel collettivo, ma se noi giochiamo da squadra sicuramente possiamo limitarli bene”.