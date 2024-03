Il portiere del Tottenham e della Nazionale italiana Guglielmo Vicario, grande ex dell’Empoli, è stato premiato come portiere dell’anno ai London Football Awards. Ricordiamo che la scorsa estate ha lasciato il club azzurro dopo due anni straordinari per questa nuova esperienza inglese.

Guglielmo ha espresso la sua gioia con un post sul proprio profilo Instagram:

“Una notte speciale. Ancora più speciale perché posso condividerlo con i miei genitori. Ringrazio tutti quelli del Tottenham per avermi fatto sentire a casa dal giorno 1. Un “grazie” speciale ai fan degli Spurs per… Tutto. Il lavoro continua..”.