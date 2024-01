Primavera 1 TIMVISON Trofeo Giacinto Facchetti

18a Giornata

Sabato 20 gennaio 2024 – ore 11.00



Dal Centro Sportivo di Petroio – Fabrizio Fioravanti

EMPOLI 0 FIORENTINA 3

.54′

61′ Ievoli (F) – 82′ aut. Stassin (F) 86′ Rubino(F)

EMPOLI: 1 Seghetti 3 Gaj 16 Stassin 98 Dragoner (cap) (70′ Ansah) 29 Tosto 77 Fini (80′ Majdandzic) 6 Bacci 37 Kaczmarski 80 Vallarelli 10 Sodero (46′ Nabian) 96 El Biache (80′ Popov)

A disposizione: 13 Vertua 3 Majdandzic 8 Stoyanov 15 Falcusan 17 Ansah 18 Popov 24 Bacciardi 36 Forciniti 44 Bonassi 71 Pauliuc 87 Nabian

Allenatore: Alessandro BIRINDELLI

FIORENTINA: 1 Tognetti 4 Baroncelli 5 Biagetti (cap) (67′ Kouadio)9 Sene 11 Spaggiari(67′ Scuderi) 17 Romani 19 Rubino <(88′ Mignani) 24 Braschi (67′ Gudelevicius) 29 Fortini 33 Evoli 44 Harder (46′ Vitolo)

A disposizione: 22 Laonardelli 3 Scuderi 8 Vitolo 10 Denes 14 Gudelevicius 15 Sadotti 23 Maggini 26 Koaudio 32 Mignani 45 Ofoma 77 Padilla

Allenatore: Daniele GALLOPPA

Arbitro: Sig. Gabriele SACCHI (Macerata)

Assistenti: 1° Ass. Sig. Andrea CRAVOTTA (Città di Castello) – 2° Ass. Sig. Cristiano PELOSI (Ercolano)

AMMONITI: 15′ Dragoner (E) – 22′ Braschi (F) – 35′ Biagetti (F) – 58′ Tosto (E) – 65′ Bacci (E) – 71′ Kouadio (F)

ESPULSI: Nessuno

Difficile tenere testa a questa Fiorentina, in ascesa nelle ultime gare, se in campo non hai due tra i migliori giocatori della Stagione, Corona e Indragoli, regalati alla prima squadra, speriamo non a far numero o a vedere la partita dalla panchina. Non comprendiamo la gestione della Società su questa Primavera che vede adesso maledettamente in salita la strada che avrebbe potuto portarla ai play off, un premio per il lavoro fatto dai ragazzi e dallo staff tecnico. Se la prima squadra ha bisogno di attingere in corso di Stagione giocatori dalla Primavera qualcosa di sbagliato c’è.

Per parlare della partita dobbiamo dire che la Fiorentina, nel complesso, ha meritato la vittoria in virtù di una superiorità tecnica che le ha consentito di sviluppare una continuità di gioco che ha costretto l’Empoli, per buona parte della gara, a giocare di rimessa e a stare davanti alla propria area. I ragazzi di Birindelli si sono impegnati, hanno creato anche qualche pericolo dalle parti di Tognetti, ma è mancata loro la continuità nel gioco e, davanti, qualcuno in grado di sparigliare le carte sia nella costruzione che nella finalizzazione della manovra. Adesso le sconfitte diventano quattro e la stagione, partita bene, rischia di essere compromessa non tanto nell’esito finale (l’unica retrocessione prevista dal Regolamento 2023/24 sarà al 99% del Frosinone) quanto nella crescita dei giocatori e nella loro autostima.

LIVE MATCH

1° Tempo

2′: spizzata di testa di Sene per Rubino, esce Seghetti che si scontra con Tosto

6′: pericolosa punizione di Rubino, palla messa in angolo

9′: imbucata centrale per Spaggiari che si presenta solo davanti a Seghetti ma il portiere azzurro ci mette il corpo, sulla ribattuta Braschi spara alto

12′: dalla distanza Baroncelli, palla abbondantemente sul fondo

20′: azione insistita della Fiorentina, respinge Seghetti, poi tiro dalla distanza deviato in angolo da un difensore azzurro

32′: Sodero messo giù al limite dell’area viola, batte la punizione lo stesso Sodero e costringe Tognetti ad un messo miracolo per la respinta

35′: Harder mette giù El Biache appena fuori dal lato corto dell’area viola, punizione che lo stesso Et Biache batte, palla altissima

38′: fallo di Kaczmarski su Fortini, punizione quasi dalla linea di fondo, respinge la difesa azzurra

45′: una palla arriva sul dischetto ad El Biache che però “cicca” la conclusione

Concessi 2′ di recupero

Finisce il primo tempo sul risultato di 0 – 0

2° Tempo

Cambi. Nell’Empoli esce Sodero e dentro Nabian, nella Fiorentina esce Harder ed ed entra Vitolo

4′: El Biache ha un pallone da un rimpallo, si allarga anziché chiudere al centro, poi passa a Fini sulla sinistra, il traversone del n. 77 va a Nabian che non controlla bene

6′: traversone di Gaj sul quale Tognetti esce in plastica parata

10′: Vallarelli messo giù in azione di contropiede

16′: GOL DELLA FIORENTINA

Fortini messo giù al limite dell’area dell’Empoli, punizione che va a battere Ievoli, palla che impatta sulla barriera e torna sui poiedi dello stesso Ievoli, tiro di prima intenzione che si infila sotto l’incrocio dei pali

20′: ancora una punizione fac-simile della precedente per la Fiortentina, la barriera respinge

30′: Rubino avanza e tira a rete spedendo di poco alto

35′: tre cambi per l’Empoli: fuori Fini, Dragioner e El Biache, dentro Majdandzic, Ansah e Popov

37′: GOL DELLA FIORENTINA

Azione sulla destra conclusa con un forte traversone rasoterra di Rubino che trova la deviazione nella propria porta di Stassin

37′: GOL DELLA FIORENTINA

Rubino a siniustra riceve palla e con un poreciso rasoterra infila Seghetti