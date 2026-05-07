Dalle ore 14:00 di oggi stiamo riscontrando un problema molto serio, oltre che mortificante, sul nostro portale. Sono sparite tutte le notizie dal 21 febbraio compreso ad oggi, una mole di lavoro molto importante con dentro grandi sacrifici da parte di tutta la redazione. 

Stiamo lavorando alla comprensione del problema ad alla sua risoluzione. Il sito funziona regolarmente e permette di poterci lavorare. Cercheremo adesso di riandare a mettere gli articoli fatti oggi e proseguiremo il nostro lavoro. Ovviamente – fin quando il problema non sarà risolto (se lo sarà) mancherà un pezzo di racconto e vedrete come precedenti aggiornamenti pezzi ormai datati. Scusandoci per il problema vi chiediamo la massima comprensione.

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Alessio Cocchi
Giornalista pubblicista, da sempre tifoso azzurro è tra i fondatori di Pianetaempoli.it sul quale scrive ininterrottamente dal 2008. Per PE, oltre all'attività quotidiana, si occupa principalmente delle interviste post gara da tutta Italia. E' stato speaker ufficiale dell'Empoli FC per 5 stagioni.

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4 Commenti

  2. Che sia un cattivo presagio O un ottimo presagio in vista del match di domani contro il Monza ???

    Ai posteri l’ardua sentenza

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