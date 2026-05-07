Dalle ore 14:00 di oggi stiamo riscontrando un problema molto serio, oltre che mortificante, sul nostro portale. Sono sparite tutte le notizie dal 21 febbraio compreso ad oggi, una mole di lavoro molto importante con dentro grandi sacrifici da parte di tutta la redazione.

Stiamo lavorando alla comprensione del problema ad alla sua risoluzione. Il sito funziona regolarmente e permette di poterci lavorare. Cercheremo adesso di riandare a mettere gli articoli fatti oggi e proseguiremo il nostro lavoro. Ovviamente – fin quando il problema non sarà risolto (se lo sarà) mancherà un pezzo di racconto e vedrete come precedenti aggiornamenti pezzi ormai datati. Scusandoci per il problema vi chiediamo la massima comprensione.