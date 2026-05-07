Il capitano azzurro Nicolas Haas ha parlato all’edizione regionale del Tg3 in vista della sfida di domani contro il Monza.

“Noi ci giochiamo sportivamente la vita e anche il Monza vorrà conquistare i tre punti per raggiungere direttamente la Serie A. Sarà una battaglia dura, ma noi siamo pronti e daremo davvero tutto – ha dichiarato il capitano azzurro Nicolas Haas –. È stata una stagione piena di difficoltà, andata come è andata, però siamo rimasti uniti come squadra. Vedo i ragazzi pronti a dare tutto in campo e consapevoli dell’importanza della partita che ci aspetta. Alla fine conta una cosa sola: restare in Serie B”.

“Ai tifosi posso solo dire grazie – ha aggiunto –: ci hanno spinto fino alla fine, non hanno mai mollato e ci hanno sempre creduto. Sono davvero grato per esserci sempre stati accanto. Noi ci crediamo al cento per cento. Con le nostre qualità e le nostre capacità possiamo ottenere un buon risultato. Daremo tutto e sono convinto che riusciremo a portarla a casa”.