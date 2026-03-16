Ha parlato quest’oggi, in presentazione della sfida che si giocherà domani a La Spezia, il tecnico azzurro Fabio Caserta. Come sempre vi proponiamo la conferenza stampa in versione integrale. La nostra redazione quest’oggi non era presente in sala stampa.

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Alessio Cocchi
Giornalista pubblicista, da sempre tifoso azzurro è tra i fondatori di Pianetaempoli.it sul quale scrive ininterrottamente dal 2008. Per PE, oltre all'attività quotidiana, si occupa principalmente delle interviste post gara da tutta Italia. E' stato speaker ufficiale dell'Empoli FC per 5 stagioni.

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8 Commenti

  1. Mister okkio alla formazione iniziale, fatti aiutare…. chiedi pareri allo staff…. e perché no a noi tifosi…. ma se non conosci rischi di sbagliare….

    • Semmai lascia il tuo numero di telefono, e l’orario a cui ricevi.
      Ps ma di cognome come fai Ancelotti????

  3. mister Caserta è il nostro Ettore e con la sua forza e la lungimirante guida di Horsi Priamo batteremo la polis di La Spezia

  4. Amequestomistermigarbaparecchio…naturalmente non lo posso ancora giudicare come allenatore perché è arrivato da poco ma quando parla mi trasmette positività perché mi sembra che non si nasconda mai dietro a un dito…

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