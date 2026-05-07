Siamo arrivati all’ultimo atto di questa stagione. Domani a Monza ci giochiamo la permanenza diretta in serie B consci il destino è ancora nelle nostre mani ma andando a giocare contro una squadra molto forte. Vediamo le ultime.

In casa azzurra si dovrebbe andare avanti con la difesa a tre, tornata da Venezia. Il modulo potrebbe essere il 3-5-2 con poche variazioni a livello di interpreti rispetto all’ultima uscita. Davanti a Fulignati dovrebbero agire gli stessi tre difensori, mentre in attacco c’è ballottaggio per andare al fianco di Shpendi: Popov potrebbe essere in vantaggio rispetto a Nasti e Fila. A centrocampo si dovrebbe rivedere Yepes in cabina di regia. Se Elia dovesse dare le giuste garanzie potrebbe essere il quinto a sinistra con Candela dall’altra parte, Magnino ed uno tra Haas e Degli Innocenti a chiudere l’undici.

Gli indisponibili sono: Pellegri, Ebuehi

Mister Caserta sa delle difficoltà della gara di domani ma evidenzia come le nostre motivazioni dovranno fare la differenza

Dovrebbe essere un 3-4-2-1 il modulo dei brianzoli. Rispetto all’ultima uscita dovrebbe esserci Hernani titolare con Petagna in panchina; Cutrone sarà il terminale offensivo con Colpani ed Hernani a supporto. In difensa mancherà Ravanelli ed al suo posto dovrebbe agire Bakoune, altra assenza quella di Azzi con Carboni (ballotaggio con Dany Mota) possibile titolare. Birindelli ed Obiang saranno gli interni di centrocampo.

Il tecnico Bianco parla apertamente di gara di vincere e volontà nei tre punti.

Vediamo quelle che dovrebbero essere le probabili formazioni:

3-4-2-1: Thiam; Bakoune, Delli Carri, Lucchesi; Birindelli, Obiang, Pessina, Carboni; Hernani, Colpani; Cutrone.

3-5-2: Fulignati; Guarino, Romagnoli, Lovato; Candela, Magnino, Yepes, Haas, Elia; Shpendi, Popov