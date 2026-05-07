Siamo arrivati all’ultimo atto di questa stagione. Domani a Monza ci giochiamo la permanenza diretta in serie B consci il destino è ancora nelle nostre mani ma andando a giocare contro una squadra molto forte. Vediamo le ultime.
In casa azzurra si dovrebbe andare avanti con la difesa a tre, tornata da Venezia. Il modulo potrebbe essere il 3-5-2 con poche variazioni a livello di interpreti rispetto all’ultima uscita. Davanti a Fulignati dovrebbero agire gli stessi tre difensori, mentre in attacco c’è ballottaggio per andare al fianco di Shpendi: Popov potrebbe essere in vantaggio rispetto a Nasti e Fila. A centrocampo si dovrebbe rivedere Yepes in cabina di regia. Se Elia dovesse dare le giuste garanzie potrebbe essere il quinto a sinistra con Candela dall’altra parte, Magnino ed uno tra Haas e Degli Innocenti a chiudere l’undici.
Gli indisponibili sono: Pellegri, Ebuehi
Mister Caserta sa delle difficoltà della gara di domani ma evidenzia come le nostre motivazioni dovranno fare la differenza
Dovrebbe essere un 3-4-2-1 il modulo dei brianzoli. Rispetto all’ultima uscita dovrebbe esserci Hernani titolare con Petagna in panchina; Cutrone sarà il terminale offensivo con Colpani ed Hernani a supporto. In difensa mancherà Ravanelli ed al suo posto dovrebbe agire Bakoune, altra assenza quella di Azzi con Carboni (ballotaggio con Dany Mota) possibile titolare. Birindelli ed Obiang saranno gli interni di centrocampo.
Il tecnico Bianco parla apertamente di gara di vincere e volontà nei tre punti.
Vediamo quelle che dovrebbero essere le probabili formazioni:
3-4-2-1: Thiam; Bakoune, Delli Carri, Lucchesi; Birindelli, Obiang, Pessina, Carboni; Hernani, Colpani; Cutrone.
3-5-2: Fulignati; Guarino, Romagnoli, Lovato; Candela, Magnino, Yepes, Haas, Elia; Shpendi, Popov
Haas deve andare in tribuna non in campo
Haas Yepes e Magnino costituiscono senza dubbio il centrocampo più solido che possiamo schierare
Ma dai…è finito oltre che un capitano ridicolo. Meglio Ghion mille volte
sono opinioni…
Ghion può giocare il calcio a 7 nel secondo tempo
Fondamentale che non ci sia Nasti…….meglio in tribuna
Anche lui sì meglio in tribuna
concordo
Penso anche io che domani parte dall’inizio Popov e se sta bene non credo rinunci ad Haas, è una mia opinione personale.
Attenzione anche a Bianchi in corso di partita, che mi sembra abbastanza in forma in questo momento e se sta bene Elia deve giocare dall’inizio, un conto è mettere Ceesay in casa con i ritmi bassi di una partita alle 15:00 (e lui a tratti emerge) ed un conto è metterlo in una partita dove i ritmi saranno più alti e dove ci sarà sugli esterni da essere concentratissimi.
A leggere le formazioni……..
Sembra un amichevole estiva giocata a Ponte di legno
Credo ancora nella salvezza ma chiunque metti non cambia il fatto che abbiamo una squadra di mezzoni e forse anche meno che giocando in serie c non salirebbe
mettilo POPOV… non partire con quegl altri panconi anche sta volta, tanto non so boni a nulla.. Popov è acerbo ma qualche guizzo ce l’ha e buoni margini di miglioramento.. el
un terzino destro come Birindell avrei fatto di tutto per prenderlo…ma anche già dallo scorso anno.