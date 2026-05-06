UNDER 16 Serie A e B

OTTAVI DI FINALE – Gara di Ritorno      (andata 2-1)

EMPOLI – Cesena             2 – 2

Gol: 36’ Lodi (E) . 56’ Mazzi (C)  60, Page (E) – 76’ azzi (C)

In virtà del pareggio di oggi e della vittoria nella gra di Andata l’Empoli accede ai Quarti di Finale dove troverà la Juventus: a Empoli domenica 10 maggio, a Torino domenica 17.

La Juventus si era classificata al primo posto del Girone A con 54 punti al termine della regular season.

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Fabrizio Fioravanti

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