UNDER 16 Serie A e B
OTTAVI DI FINALE – Gara di Ritorno (andata 2-1)
EMPOLI – Cesena 2 – 2
Gol: 36’ Lodi (E) . 56’ Mazzi (C) 60, Page (E) – 76’ azzi (C)
In virtà del pareggio di oggi e della vittoria nella gra di Andata l’Empoli accede ai Quarti di Finale dove troverà la Juventus: a Empoli domenica 10 maggio, a Torino domenica 17.
La Juventus si era classificata al primo posto del Girone A con 54 punti al termine della regular season.
Bravi bravi bravi bravi 👏
Come dice Andre senza programmazione e senza progetti.
Bravissimi Under 16.
Forza magico Empoli.