Prosegue il lavoro degli azzurri e di Fabio Caserta in vista dell’ultimo atto di questo campionato, almeno per quanto riguarda la regular season. Venerdì sera, alle ore 20.30, l’Empoli sarà di scena a Monza per la 38ª e ultima giornata. Al novantesimo si capirà se il percorso degli azzurri si chiuderà con una salvezza che, pur senza celebrazioni, avrebbe un peso specifico enorme per il futuro, oppure se sarà necessario passare attraverso l’ulteriore appendice del play-out.

Dal fronte infermeria arrivano intanto notizie incoraggianti: sia Nasti che Ceesay sono tornati a disposizione e hanno lavorato in gruppo. Due elementi che, potenzialmente, possono anche partire dal primo minuto nella trasferta brianzola. Per quanto riguarda le indicazioni tattiche, la sensazione è che anche contro il Monza si possa proseguire con la difesa a tre, modulo che ha caratterizzato gran parte della stagione, soprattutto sotto la guida di Guido Pagliuca e Alessio Dionisi, prima del passaggio alla linea a quattro introdotto inizialmente dallo stesso Caserta. Senza ripeterci eccessivamente rispetto a quanto già detto, resta forte la sensazione che l’undici possa ricalcare in larga parte quello visto contro l’Avellino. Uno dei principali ballottaggi riguarda il reparto offensivo, dove al fianco di Shpendi potrebbe trovare spazio Nasti, ma restano in corsa anche Popov e Fila. A centrocampo sarà da valutare chi tra Haas e Degli Innocenti riuscirà a spuntarla, ma soprattutto andranno monitorate le condizioni di Salvatore Elia. Qualora non fosse in grado di partire dal primo minuto, è plausibile immaginare Candela sulla corsia destra e Ceesay su quella sinistra.

Caserta sarà chiamato a scegliere con attenzione uomini e soluzioni per una partita complessa, delicata, da non sbagliare. Una gara che, senza giri di parole, vale una stagione. La squadra sarà in campo anche oggi e domani per la rifinitura. Salvo novità, che eventualmente vi riporteremo, queste due sedute saranno a porte chiuse.