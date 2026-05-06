Prosegue il lavoro degli azzurri e di Fabio Caserta in vista dell’ultimo atto di questo campionato, almeno per quanto riguarda la regular season. Venerdì sera, alle ore 20.30, l’Empoli sarà di scena a Monza per la 38ª e ultima giornata. Al novantesimo si capirà se il percorso degli azzurri si chiuderà con una salvezza che, pur senza celebrazioni, avrebbe un peso specifico enorme per il futuro, oppure se sarà necessario passare attraverso l’ulteriore appendice del play-out.
Dal fronte infermeria arrivano intanto notizie incoraggianti: sia Nasti che Ceesay sono tornati a disposizione e hanno lavorato in gruppo. Due elementi che, potenzialmente, possono anche partire dal primo minuto nella trasferta brianzola. Per quanto riguarda le indicazioni tattiche, la sensazione è che anche contro il Monza si possa proseguire con la difesa a tre, modulo che ha caratterizzato gran parte della stagione, soprattutto sotto la guida di Guido Pagliuca e Alessio Dionisi, prima del passaggio alla linea a quattro introdotto inizialmente dallo stesso Caserta. Senza ripeterci eccessivamente rispetto a quanto già detto, resta forte la sensazione che l’undici possa ricalcare in larga parte quello visto contro l’Avellino. Uno dei principali ballottaggi riguarda il reparto offensivo, dove al fianco di Shpendi potrebbe trovare spazio Nasti, ma restano in corsa anche Popov e Fila. A centrocampo sarà da valutare chi tra Haas e Degli Innocenti riuscirà a spuntarla, ma soprattutto andranno monitorate le condizioni di Salvatore Elia. Qualora non fosse in grado di partire dal primo minuto, è plausibile immaginare Candela sulla corsia destra e Ceesay su quella sinistra.
Caserta sarà chiamato a scegliere con attenzione uomini e soluzioni per una partita complessa, delicata, da non sbagliare. Una gara che, senza giri di parole, vale una stagione. La squadra sarà in campo anche oggi e domani per la rifinitura. Salvo novità, che eventualmente vi riporteremo, queste due sedute saranno a porte chiuse.
farle a porte chiuse sarebbe un peccato secondo me
Secondo me no.Bene si concentrino, anche se i vantaggi si fermano qua dato che non penso che a Bianco impatti sapere con che rosa giocheremo, dato che se i brianzoli giocheranno con le motivazioni a mille, tutto da vedersi, le nostre speranze di fare almeno un punto saranno ridotte al lumicino.
ma in caso di play out i diffidati vengono azzerati?..in caso contrario occhio anche ai cartellini.
Nei Play out le diffide vengono azzerate. Però se i diffidati ad oggi prendono un ammonizione col Monza l’andata dei play out non la giocano. Attualmente abbiamo 6 diffidati, tra cui Curto, Lovato, Yepes, Ilie e Nasti. Ma manca il sesto.
Obaretin
Di nuovo La Penna! (stavolta alla VAR)
In campo Marcenaro di Genova
Anche a questo giro Nasti gioca, ma cosa abbiamo fatto di male? speravo nell’infortunio, almeno l’ultima (si spera) ce la risparmiavano….
A Monza vogliono vincere: ecco il capitano Pessina
Pessina: “Vogliamo tornare in Serie A, i giochi non sono ancora finiti!
“La squadra sta bene, sicuramente è stato un bel colpo non riuscire a vincere a Mantova, però i giochi non sono ancora finiti. Noi l’abbiamo detto a inizio anno, vogliamo tornare in Serie A e alla fine di questo mese vogliamo essere lì, che sia il prima possibile o a fine mese.
La squadra sta bene ed è concentrata, oggi ci siamo allenati bene, abbiamo resettato e si continua a lavorare”
e cosa dovrebbe dire il capitano del mona, ragazzi andiamo in campo per perdere tempo fare vincere l’Empoli , con la testa già ai play off suvvia e’ ovvio che faccia dichiarazioni di quel tipo
Affermazione scontata, anche l’Avellino veniva a Empoli per vincere e poi non mi sembrava che avesse tutte queste motivazioni….
Juve Stabia messa davvero male; infiltrazioni di stampo camorristico, mamma mia!
https://m.tuttomercatoweb.com/serie-b/nubi-sul-futuro-della-juve-stabia-la-tifoseria-chiama-alla-mobilitazione-sabato-ci-sara-un-corte-2231247
Vi rendete conto in che stato e’ il calcio italiano…..
Questo ha acquistato la societa ad 1 euro e il precedente capitale sociale era di 2000 euro…..roba da denuncia
Il calcio italiano è in stato pietoso e la Juve Stabia ne è l’ennesimo esempio. Per la questione mancato pagamento Irpef si legge che il rischio è di 2 punti di penalizzazione sul prossimo campionato, ma c’è l’inchiesta della procura e le voci sempre più frequenti di fallimento.