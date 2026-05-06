L’ex attaccante azzurro Ciccio Caputo ha rilasciato un’intervista nell’edizione odierna de “La Nazione” in vista dell’ultima gara dell’Empoli a Monza.
Si aspettava una stagione così difficile dell’Empoli?
“Difficile aspettarselo, soprattutto dopo una buona prima parte di campionato, mentre la seconda parte è andata nella direzione completamente opposta. Non credo che l’Empoli di quest’anno fosse una squadra costruita per vincere la categoria, ma nemmeno da zona retrocessione: mi aspettavo piuttosto una lotta per i play-off”
Cosa servirà a Monza per evitare i play-out, oltre ai tre punti?
“E’ una partita delicata, in palio ci sono punti pesanti per entrambe, subentrano tante dinamiche in gioco: serve gente esperta e abituata a queste situazioni, perchè’ è fondamentale la corretta gestione dei momenti, che viene con l’esperienza e la consapevolezza di ciò che c’è in gioco. Penso a Romagnoli, Lovato, Elia, gente con esperienza anche nella categoria che sappia gestire queste situazioni in bilico.”
E lei se ne intende: la mente torna a quell’Inter-Empoli, che nel 2018/19 vi costò la retrocessione….
“Mi vengono ancora i brividi a ripensarci….fu una partita emozionante e un risultato difficile da accettare. Facemmo una grande prova contro una grande squadra, perdendo ma con orgoglio, e anche per quello ci fu rammarico. Rimane comunque una delle partite più importanti che ho giocato e ricorderò sempre il grande clima e entusiasmo che ci fecero sentire i tifosi in quel periodo, perché infuse fiducia anche in noi giocatori.”
Ha giustamente parlato dei tifosi, quanto è importante per un calciatore sentire il loro appoggio in queste situazioni?
“Moltissimo. Io penso che i tifosi azzurri siano esemplari, lo sono sempre stati. Sono venuto al Castellani a vedere la partita con l’Avellino e ho sentito un tifo incessante e caldissimo per tutta la partita, meritano solo applausi, soprattutto in una stagione dove hanno raccolto meno di quanto siano abituati.”
Peccato che a Monza non ci potranno essere….
“Non voglio entrare in merito a queste discussioni, ma non lo trovo corretto: l’Empoli si giocherà tanto del proprio futuro senza il sostegno dei suoi tifosi e potrebbero risentirne.”
Torniamo sulla squadra azzurra, come giudica l’annata di bomber Shpendi?
“Mi sono allenato con lui quando arrivò a Empoli, era un ragazzo molto promettente e dopo due anni di Serie B ha sicuramente fatto quell’esperienza che gli mancava. Si sbatte tanto per la squadra e ha il gol nelle sue corde: non è scontato segnare così tanto quando la tua squadra lotta per non retrocedere. Significa che i suoi gol sono stati pesanti.”
E invece Popov? Può essere lui il futuro dell’attacco azzurro?
“Ha avuto un impatto inaspettato, poi un normale calo nelle prestazioni: nelle ultime uscite l’ho visto troppo frettoloso, ha sbagliato un paio di gol, forse non è sereno di testa. Può crescere tanto, i mezzi li ha, ma attenzione a esaltare troppo i giovani che invece vanno gestiti e tutelati.”
Parole sagge in questa intervista, soprattutto nell’ultima parte su Popov. Purtroppo la rovina dei giocatori giovani sono i procuratori e credo che sia stato vittima della probabile querelle tra il suo procuratore e l’Empoli perdendo la spensieratezza di giocare. Poi su chi abbia più colpe è un capitolo aperto che forse conosceremo solo a bocce ferme.
C ‘è anche da dire che Popov è un ragazzo di 18 anni che può tra virgolette essersi accortacciato anche da solo. Dalla primavera, ti ritrovi in prima squadra, fai 4 gol, titoli sui giornali soprattutto sulla sua storia extra calcio, poi aumentano le aspettative. Probabilmente ne ha risentito ed è stato messo in panchina. Poi è rientrato Pellegri a cui onestamente del minutaggio glielo dovevi dare x forza. E quando poi ha giocato qualche gara o spezzone ha sicuramente lasciato un pò a desiderare. Succede ai giovani, non è detto sia roba da procuratori. Poi ci si sono messi i risultati di squadra. Non fossimo finiti nella melma probabilmente le ultime 6 7 gare le avrebbe fatte tutte lui da titolare.
Popov, quando fisicamente a posto, doveva essere messo sempre titolare.
Per la legge dei grandi numeri avrebbe fatto più gol degli altri che gli venivano preferiti.
Se manterremo la categoria, per me dovrà essere il punto fisso del nostro attacco.
I giovani vanno fatti giocare.
Ci facciamo troppi scrupoli in Italia.
ci facciamo scrupoli poi però se va a calciare un rigore decisivo uno di 21 e lo sbaglia tutti a protestare a Pescara e lo avremmo fatto anche a Empoli. Se il ragazzo è stato fuori con 3 allenatori e vuol dire che non è pronto a fare il titolare in B.
Son pronti Nasti e Fila, stai a vedere…
Anche Amedeo Carboni faceva panchina, infatti poi si è visto chi ha fatto carriera tra lui e Gelain.
Ribadisco, Popov doveva essere il titolare, era la sua annata e lo hanno tenuto in panchina quando è di due spanne superiore a Fila e Nasti.
Comunque oggi in un quarto d’ora libero mi sono imbattuto “casualmente” nella goal collection del 2020/2021 e devo dire che mi sono divertito, ma anche fatto del male a vedere quanta qualità avevamo in squadra, mi è dispiaciuto però vedere quegli spalti cosi vuoti, peccato non essersi goduti quella stagione quasi per nulla dal vivo. Goal molto belli e vari, veramente se penso che quella è stata la nostra ultima esperienza in B e riguardando alla stagione in corsa viene da piangere!
ultima grande annata in a con ciccio e mister zanetti.sembra passato 1 secolo!!!!!