La serata di venerdì sarà di quelle molto intense. Mai una Serie B era arrivata al suo ultimo atto con un solo verdetto definitivo (Venezia promosso in A,oltre le squadre già inquadrate nei playoff) e con tutte le partite aventi ancora qualcosa in palio. Ovviamente, la nostra concentrazione si sposta sulla gara di Monza, che potrebbe determinare o la salvezza diretta o la disputa dei playout. Come già detto e com’è facile comprendere, solo vincendo la sfida non ci saranno problematiche e gli altri campi rappresenteranno un mero contorno. Va da sé che invece, sia con il pareggio sia con la sconfitta, il rischio playout diventi alto. Le combinazioni possono essere davvero molteplici, al punto da diventare un rompicapo.

Sono davvero tanti gli scenari che potrebbero susseguirsi nel corso dei lunghissimi novanta minuti di venerdì sera, con un epilogo che, ad oggi, potrebbe avere molte facce. La consapevolezza di non poter, in ogni caso, tornare da Monza già retrocessi è sicuramente una piccola rassicurazione, che dovrà essere propedeutica alla prestazione: al peggio, come detto, sarà playout. Anche qui si aprono scenari molto ampi sulla possibile avversaria. Stando a un mero calcolo delle probabilità, è il Bari la potenziale squadra con cui – eventualmente – spareggiare. Ma le combinazioni di risultati, con le varie classifiche avulse, potrebbero portare anche ad avversarie come l’Entella o, perché no, una tra Pescara, Spezia e Reggiana.

Ovviamente, ciò che conta è che gli azzurri diano il 101% in una gara complicata e assolutamente da non sottovalutare. È indubbio che, tra i vari campi di interesse, ci possa essere anche quello di Frosinone, dove i ciociari potrebbero spegnere anzitempo le residue speranze di promozione dei brianzoli. Così come, sempre per quanto riguarda le motivazioni biancorosse, potrebbe essere interessante capire cosa arriverà da Venezia: se il Palermo dovesse battere i lagunari e il Monza perdere, in un’eventuale finale playoff Monza-Palermo non basterebbe il pareggio nel doppio confronto, ma si andrebbe ai supplementari e ai rigori. Però, il più grande errore da commettere sarebbe pensare che il Monza non giocherà al meglio la sua gara. Per questo ci vorrà una super prestazione dei nostri, per non avere più pensieri e poter finalmente “piantare l’ombrellone”.