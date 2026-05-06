La serata di venerdì sarà di quelle molto intense. Mai una Serie B era arrivata al suo ultimo atto con un solo verdetto definitivo (Venezia promosso in A,oltre le squadre già inquadrate nei playoff) e con tutte le partite aventi ancora qualcosa in palio. Ovviamente, la nostra concentrazione si sposta sulla gara di Monza, che potrebbe determinare o la salvezza diretta o la disputa dei playout. Come già detto e com’è facile comprendere, solo vincendo la sfida non ci saranno problematiche e gli altri campi rappresenteranno un mero contorno. Va da sé che invece, sia con il pareggio sia con la sconfitta, il rischio playout diventi alto. Le combinazioni possono essere davvero molteplici, al punto da diventare un rompicapo.
Sono davvero tanti gli scenari che potrebbero susseguirsi nel corso dei lunghissimi novanta minuti di venerdì sera, con un epilogo che, ad oggi, potrebbe avere molte facce. La consapevolezza di non poter, in ogni caso, tornare da Monza già retrocessi è sicuramente una piccola rassicurazione, che dovrà essere propedeutica alla prestazione: al peggio, come detto, sarà playout. Anche qui si aprono scenari molto ampi sulla possibile avversaria. Stando a un mero calcolo delle probabilità, è il Bari la potenziale squadra con cui – eventualmente – spareggiare. Ma le combinazioni di risultati, con le varie classifiche avulse, potrebbero portare anche ad avversarie come l’Entella o, perché no, una tra Pescara, Spezia e Reggiana.
Ovviamente, ciò che conta è che gli azzurri diano il 101% in una gara complicata e assolutamente da non sottovalutare. È indubbio che, tra i vari campi di interesse, ci possa essere anche quello di Frosinone, dove i ciociari potrebbero spegnere anzitempo le residue speranze di promozione dei brianzoli. Così come, sempre per quanto riguarda le motivazioni biancorosse, potrebbe essere interessante capire cosa arriverà da Venezia: se il Palermo dovesse battere i lagunari e il Monza perdere, in un’eventuale finale playoff Monza-Palermo non basterebbe il pareggio nel doppio confronto, ma si andrebbe ai supplementari e ai rigori. Però, il più grande errore da commettere sarebbe pensare che il Monza non giocherà al meglio la sua gara. Per questo ci vorrà una super prestazione dei nostri, per non avere più pensieri e poter finalmente “piantare l’ombrellone”.
Esatto, l’errore più grande sarebbe che la squadra facesse troppi pensieri sulle motivazioni del Monza. Bisogna che partano con l’idea che il Monza voglia vincere e fare goal da subito, poi il proseguo nel secondo tempo, ma soprattutto nel finale può far fare calcoli, ma non è una cosa su cui fare affidamento, anzi.
C’è da dire che il Venezia avrà festeggiato sicuramente la promozione a dovere, ma ha avuto anche una settimana per un pò centrarsi sulla partita con il Palermo che comunque gli può dare il prestigio del 1 posto e quindi li è prevedibile un pareggio.
Per noi vedendo molto utopistica una vittoria (ma mai dire mai) sarebbe un ottimo risultato pareggiare, perchè oltre a metterci al sicuro minimo in quint’ultima posizione ci darebbe senz’altro il vantaggio del doppio pareggio senza supplementari e rigori al playout.
Mettete un maxischermo allo stadio o in piazza coinvolgete i tifosi e la gente di Empoli.
Societa’ Svegliaaaaaaaa
Ma che ca220 dici non hanno fatto nemmeno ricorso non ti vogliono a Monza gli va a chiedere il maxi schema che c’avete nel capo una siringa ?
ma perché non ti dovrebbero volere a Monzs? Se ci illumini x favore. Non sappiamo se il ricorso è stato fatto, ma se non lo hanno presentato è perché a Carrara il ricorso fu fatto e ci si rimbalzo’.
Per carità potrebbero riprovarci lo stesso ma sicuramente non è perché ci vuole a casa la società
non è stato fatto nulla. sennò te lo avrebbero detto.
quindi non ti vogliono.
lo so che difficile da capire per chi si è bevuto tutte le promesse di co rzi in questi anni, ma è così
io non mi devo bere nulla. Ti ripeto. Perché non ci dovrebbero volere? Se non l hanno fatto è perché non ci sono margini. Di queste decisioni punitive non ne hanno ribaltata nemmeno una.
Tu mi mi fa schianta da i ride, e chi lo paga il maxischermo la società? Di già gli sono andati di traverso i biglietti a 2 euro questi non ci vogliono vedere !
Il Monza è forte ma quello che è successo a Mantova mi da speranza se c’è impegno possiamo fare risultato,
bella idea @Solo Empoli
magari…
D’accordo con Star Azzurra
Hai visto quanto ci vuole a fare una tribunetta da 1.500 della pista di atletica siamo già a 2 anni e forse a 3 sarà finita …
e te tu vuoi il progetto da 60 milioni per farci i che ti vanno i quel posto pure i tuoi amici a strisce?
Si va insieme in Comune io e te e si butta giù tutto ! si va a lottare … 💪💪💪
Insieme a te andrei ovunque, pur di conoscerti farei carte false, vengo a Roma se vuoi, dalla meloni, perché come dici te siamo lo stadio di riserva degli europei e quindi ci deve i soldi, poi si va in regione come dici te a prendere i 400.000 € a fondo perduto perché ci spettano di legge, poi si va in comune perché anche lì ci sono i soldi per noi, poi si va a Cittadella a dirgli come dici te che hanno appena finito due curve ma di fatto sono fuori legge perché in ferro, poi si va a Reggio Emilia a dirgli che il loro stadio ha 27.000 sedute ma secondo te ne ha molte meno, poi si va dai sassolini a dirgli che la loro curva conta 5.600 sedute ma secondo te ne ha 4.000, poi si va a Spezia a dirgli che secondo te, con la curva da 4.000 dietro la porta, si sarebbero dovuti salvare solo per quello e invece sono retrocessi.. perché? Infine andiamo a Castellammare a dirgli che noi non abbiamo problemi a salvarci perché loro falliranno e noi saremo ripescati.
Poi andremo da tutte le altre tifoserie di A -B -C a dirgli che sono tutte meglio e più numerose di noi.
Enrico incontriamoci velocemente abbiamo numerosi appuntamenti.
E certo che la fine e quella dei Sassolini con quella curva da 4.000 nel deserto , dove siamo 700 ultras mischiati 1.500 con vecchi come noi di oltre 50 anni senza voce a cantare !…
e conviene montare la ferraglia…
finale da cinema difatti si vede alla tv o alla radio……..
io ci vado forza empoli
Catanzaro Bari 2
Entella Carrarese 1
Sudtirol Juve Stabia 1
Monza Empoli 1
playout
Bari Empoli 2-1
Empoli Bari 1-0
ripescato
Bari
tutto troppo scontato qualche sorpresa ci scappa
con questi risultati siccome sei a 40 pari col Bari non ti salvi, vai ai supplementari e poi eventualmente rigori
Meglio andare al cinema in effetti
Io non ho speranze che il Monza canni la partita per il semplice fatto che oltre che essere forte e motivato, dopo le battute d’arresto che ha avuto (oltre a Mantova di venerdi scorso mi ricordo una sonora batosta presa a la Spezia anche se in inferiorità numerica) si è sempre rifatta nelle partite successive.
Il Venezia è stata la squadra più forte da ottobre in poi, il Frosinone la più costante, il Palermo fortissimo in casa, con qualche titubanza a volte in trasferta, mentre il Monza la più talentuosa e con più potenziale ma a volte con meno mentalità ed infatti non è detto che vada in serie A.
Finirà in pareggio
dove fanno vedere l Empoli venerdì?
Così per fare un po’ di tifo