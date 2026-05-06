Sarà il Sig. Marcenaro di Genova l’arbitro che dirigerà il prossimo match degli azzurri, quello in programma venerdi sera a Monza.

Il fischietto ligure ha diretto in stagione dodici gare di serie A e sette di serie B, l’ultima è stata Juve Stabia-Frosinone 0-1. In questa stagione Marcenaro ha diretto una volta l’Empoli, in occasione del pari interno con il Mantova. In totale sono sei gli incroci tra questo arbitro e gli azzurri, il bilancio empolese è di quattro pareggi e due sconfitte. Mai vincitori per adesso. Sei gli incroci anche con il Monza con un bilancio per i brianzoli di tre vittorie e tre sconfitte. Le squadre più diretta dall’arbitro genovese sono Ternana, Cremonese e Pisa con nove direzioni. Al VAR ci sarà La Penna di Roma.

Vediamo tutte le designazioni di giornata:

AVELLINO – MODENA h 20:30

DI MARCO

VOTTA –  PRESSATO

IV:       ACQUAFREDDA

VAR: AURELIANO  (ON SITE STADIO PARTENIO AVELLINO)

AVAR:  RUTELLA  (ON SITE STADIO PARTENIO AVELLINO)

CATANZARO – BARI h 20:30

SOZZA

MONACO – ZANELLATI

IV: MUCERA          

VAR: GARIGLIO

AVAR: VOLPI  

CESENA – PADOVA h 20:30

ARENA

EMMANUELE – RINALDI

IV: ALLEGRETTA 

VAR: MAZZOLENI

AVAR: MONALDI

FROSINONE – MANTOVA h 20:30

MANGANIELLO

PERROTTI – COSTANZO

IV: CREZZINI      

VAR: DI PAOLO

AVAR: SERRA

MONZA – EMPOLI h 20:30

MARCENARO

MASTRODONATO – RICCI

IV:       CALZAVARA

VAR:   LA PENNA

AVAR:   BARONI 

PESCARA – SPEZIA h 20:30

DOVERI

DI GIOIA – ZEZZA

IV: TROPIANO 

VAR: MARINI (ON SITE STADIO ADRIATICO PESCARA)

AVAR: DEL GIOVANE (ON SITE STADIO ADRIATICO PESCARA)

REGGIANA – SAMPDORIA h 20:30

GUIDA

CORTESE – PISTARELLI

IV: PERENZONI

VAR: PEZZUTO

AVAR: PAGANESSI

SUDTIROL – JUVE STABIA h 20:30

MARINELLI

POLITI – BITONTI

IV:  DASSO  

VAR: MAGGIONI

AVAR: GUALTIERI

VENEZIA – PALERMO h 20:30

ZANOTTI

PASSERI – BIANCHINI

IV: TEGHILLE

VAR: COSSO

AVAR:  PRENNA

VIRTUS ENTELLA – CARRARESE h 20:30

FABBRI

BELSANTI – GRASSO

IV:  LEORSINI

VAR: CAMPLONE (ON SITE STADIO COMUALE CHIAVARI)

AVAR: SANTORO (ON SITE STADIO COMUALE CHIAVARI)

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Alessio Cocchi
Giornalista pubblicista, da sempre tifoso azzurro è tra i fondatori di Pianetaempoli.it sul quale scrive ininterrottamente dal 2008. Per PE, oltre all'attività quotidiana, si occupa principalmente delle interviste post gara da tutta Italia. E' stato speaker ufficiale dell'Empoli FC per 5 stagioni.

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7 Commenti

  4. Diciamo, non so perchè, che non nutro grande simpatia per gli arbitri genovesi… a partire da un vergognoso Graziano Cesari che nel 1997 (mi pare fosse un EFC-Brescia 0-0) pilotò la partita con ammonizioni scientifiche verso i diffidati Azzurri per squalificarli in vista del successivo Genoa-Empoli (fu quello del 3-1)… proseguendo per Stefano Farina (originario di Novi Ligure [AL] e della sezione AIA di Genova) che ce ne ha sempre fatte di cotte e di crude (il “caso Farina-Repetto” è tutt’oggi materia di studio nelle Facoltà di Criminologia)… detto questo, non conosco bene Marcenaro.
    Staremo a vedere.

    L’arbitro non deve però essere un alibi per una partita che si preannuncia difficilissima vista la forza dell’avversario

    • Beh…credo che l’arbitro, in questo momento, sia l’ultimissimo dei nostri problemi.
      A parte l’episodio contestato a Padova, non è che quest’anno abbiamo subito chissà quali torti arbitrali. Se siamo in questa situazione, è solo rigorosamente per colpa nostra.

  5. L’arbitro di quell’EMPOLI-Brescia (che vidi allo stadio in tribuna con i biglietti che davano alle scuole Empolesi) non lo ricordavo…Cesari che in effetti dopo si è dichiarato tifoso Genoano favori poi il Genoa quando ci affrontò la settimana dopo…

    Comunque la Penna che è al Var mi sbaglio era l’arbitro di venerdi scorso con l’Avellino?

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