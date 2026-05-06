Sarà il Sig. Marcenaro di Genova l’arbitro che dirigerà il prossimo match degli azzurri, quello in programma venerdi sera a Monza.
Il fischietto ligure ha diretto in stagione dodici gare di serie A e sette di serie B, l’ultima è stata Juve Stabia-Frosinone 0-1. In questa stagione Marcenaro ha diretto una volta l’Empoli, in occasione del pari interno con il Mantova. In totale sono sei gli incroci tra questo arbitro e gli azzurri, il bilancio empolese è di quattro pareggi e due sconfitte. Mai vincitori per adesso. Sei gli incroci anche con il Monza con un bilancio per i brianzoli di tre vittorie e tre sconfitte. Le squadre più diretta dall’arbitro genovese sono Ternana, Cremonese e Pisa con nove direzioni. Al VAR ci sarà La Penna di Roma.
Vediamo tutte le designazioni di giornata:
AVELLINO – MODENA h 20:30
DI MARCO
VOTTA – PRESSATO
IV: ACQUAFREDDA
VAR: AURELIANO (ON SITE STADIO PARTENIO AVELLINO)
AVAR: RUTELLA (ON SITE STADIO PARTENIO AVELLINO)
CATANZARO – BARI h 20:30
SOZZA
MONACO – ZANELLATI
IV: MUCERA
VAR: GARIGLIO
AVAR: VOLPI
CESENA – PADOVA h 20:30
ARENA
EMMANUELE – RINALDI
IV: ALLEGRETTA
VAR: MAZZOLENI
AVAR: MONALDI
FROSINONE – MANTOVA h 20:30
MANGANIELLO
PERROTTI – COSTANZO
IV: CREZZINI
VAR: DI PAOLO
AVAR: SERRA
MONZA – EMPOLI h 20:30
MARCENARO
MASTRODONATO – RICCI
IV: CALZAVARA
VAR: LA PENNA
AVAR: BARONI
PESCARA – SPEZIA h 20:30
DOVERI
DI GIOIA – ZEZZA
IV: TROPIANO
VAR: MARINI (ON SITE STADIO ADRIATICO PESCARA)
AVAR: DEL GIOVANE (ON SITE STADIO ADRIATICO PESCARA)
REGGIANA – SAMPDORIA h 20:30
GUIDA
CORTESE – PISTARELLI
IV: PERENZONI
VAR: PEZZUTO
AVAR: PAGANESSI
SUDTIROL – JUVE STABIA h 20:30
MARINELLI
POLITI – BITONTI
IV: DASSO
VAR: MAGGIONI
AVAR: GUALTIERI
VENEZIA – PALERMO h 20:30
ZANOTTI
PASSERI – BIANCHINI
IV: TEGHILLE
VAR: COSSO
AVAR: PRENNA
VIRTUS ENTELLA – CARRARESE h 20:30
FABBRI
BELSANTI – GRASSO
IV: LEORSINI
VAR: CAMPLONE (ON SITE STADIO COMUALE CHIAVARI)
AVAR: SANTORO (ON SITE STADIO COMUALE CHIAVARI)
Come andà di notte
un incapace venduto e becco
Tutti i migliori arbitri italiani dirottati in Serie b a sto giro.
Diciamo, non so perchè, che non nutro grande simpatia per gli arbitri genovesi… a partire da un vergognoso Graziano Cesari che nel 1997 (mi pare fosse un EFC-Brescia 0-0) pilotò la partita con ammonizioni scientifiche verso i diffidati Azzurri per squalificarli in vista del successivo Genoa-Empoli (fu quello del 3-1)… proseguendo per Stefano Farina (originario di Novi Ligure [AL] e della sezione AIA di Genova) che ce ne ha sempre fatte di cotte e di crude (il “caso Farina-Repetto” è tutt’oggi materia di studio nelle Facoltà di Criminologia)… detto questo, non conosco bene Marcenaro.
Staremo a vedere.
L’arbitro non deve però essere un alibi per una partita che si preannuncia difficilissima vista la forza dell’avversario
Beh…credo che l’arbitro, in questo momento, sia l’ultimissimo dei nostri problemi.
A parte l’episodio contestato a Padova, non è che quest’anno abbiamo subito chissà quali torti arbitrali. Se siamo in questa situazione, è solo rigorosamente per colpa nostra.
Esatto, quell’episodio di Padova fa pari con il rigorino ricevuto a la Spezia qualche settimana prima.
L’arbitro di quell’EMPOLI-Brescia (che vidi allo stadio in tribuna con i biglietti che davano alle scuole Empolesi) non lo ricordavo…Cesari che in effetti dopo si è dichiarato tifoso Genoano favori poi il Genoa quando ci affrontò la settimana dopo…
Comunque la Penna che è al Var mi sbaglio era l’arbitro di venerdi scorso con l’Avellino?