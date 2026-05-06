Sarà il Sig. Marcenaro di Genova l’arbitro che dirigerà il prossimo match degli azzurri, quello in programma venerdi sera a Monza.

Il fischietto ligure ha diretto in stagione dodici gare di serie A e sette di serie B, l’ultima è stata Juve Stabia-Frosinone 0-1. In questa stagione Marcenaro ha diretto una volta l’Empoli, in occasione del pari interno con il Mantova. In totale sono sei gli incroci tra questo arbitro e gli azzurri, il bilancio empolese è di quattro pareggi e due sconfitte. Mai vincitori per adesso. Sei gli incroci anche con il Monza con un bilancio per i brianzoli di tre vittorie e tre sconfitte. Le squadre più diretta dall’arbitro genovese sono Ternana, Cremonese e Pisa con nove direzioni. Al VAR ci sarà La Penna di Roma.

Vediamo tutte le designazioni di giornata:

AVELLINO – MODENA h 20:30

DI MARCO

VOTTA – PRESSATO

IV: ACQUAFREDDA

VAR: AURELIANO (ON SITE STADIO PARTENIO AVELLINO)

AVAR: RUTELLA (ON SITE STADIO PARTENIO AVELLINO)

CATANZARO – BARI h 20:30

SOZZA

MONACO – ZANELLATI

IV: MUCERA

VAR: GARIGLIO

AVAR: VOLPI

CESENA – PADOVA h 20:30

ARENA

EMMANUELE – RINALDI

IV: ALLEGRETTA

VAR: MAZZOLENI

AVAR: MONALDI

FROSINONE – MANTOVA h 20:30

MANGANIELLO

PERROTTI – COSTANZO

IV: CREZZINI

VAR: DI PAOLO

AVAR: SERRA

MONZA – EMPOLI h 20:30

MARCENARO

MASTRODONATO – RICCI

IV: CALZAVARA

VAR: LA PENNA

AVAR: BARONI

PESCARA – SPEZIA h 20:30

DOVERI

DI GIOIA – ZEZZA

IV: TROPIANO

VAR: MARINI (ON SITE STADIO ADRIATICO PESCARA)

AVAR: DEL GIOVANE (ON SITE STADIO ADRIATICO PESCARA)

REGGIANA – SAMPDORIA h 20:30

GUIDA

CORTESE – PISTARELLI

IV: PERENZONI

VAR: PEZZUTO

AVAR: PAGANESSI

SUDTIROL – JUVE STABIA h 20:30

MARINELLI

POLITI – BITONTI

IV: DASSO

VAR: MAGGIONI

AVAR: GUALTIERI

VENEZIA – PALERMO h 20:30

ZANOTTI

PASSERI – BIANCHINI

IV: TEGHILLE

VAR: COSSO

AVAR: PRENNA

VIRTUS ENTELLA – CARRARESE h 20:30

FABBRI

BELSANTI – GRASSO

IV: LEORSINI

VAR: CAMPLONE (ON SITE STADIO COMUALE CHIAVARI)

AVAR: SANTORO (ON SITE STADIO COMUALE CHIAVARI)