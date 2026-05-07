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Se al 45’ il Frosinone vince 2-0 …..credo che il pareggio sia il risultato di Monza
Speriamo negli altri risultati
Frasi fatte ma finirà con un salomonico pareggio
Non mi voglio sbilanciare, troppe volte siamo rimasti “fregati” da situazioni simili, qualche volta (poche) invece ce ne siamo invece avvantaggiati.
Spero solo che domani sera giri tutto per il verso giusto.
Sicuramente la testa (insieme all’orecchio) andrà inevitabilmente anche ai risultati degli altri campi.
Appena si sbloccherà un risultato, nella parte alta o bassa della classifica, inevitabilmente si scatenerà una reazione a catena.
il Frosinone vince…il Sudtirol vince…l’Entella vince…noi si pareggia…facciamo lo spareggio con il Bari con 2 risultati su 3 a disposizione…e non mi sembra poco…se avessi potuto scegliere con chi giocarmi lo spareggio avrei scelto sicuramente il Bari…quindi…🤷♂️…questo è il mio pronostico e spero vivamente di essere smentito da una nostra bella vittoria a Monza!
Voi siete troppo fiduciosi che il Frosinone sia in vantaggio all’intervallo (addirittura di due goal), per me è più probabile che a Frosinone siano in pareggio all’intervallo, ragazzi la pressione un pò ce l’avranno anche quelli del Frosinone, non è che la vittoria gli spetta di diritto ed anche messa in ghiaccio alla fine del primo tempo.
Poi confidate troppo nel fatto che il nostro risultato sia in bilico all’intervallo, in pari oppure in svantaggio di 1 goal, io credo che ci sia il rischio se i nostri giocatori non entrano veramente con il coltello tra i denti e ben messi in campo e concentrati che si pregiudichi nel primo tempo tutti i nostri auspici e quindi anche se il Monza poi nel secondo tempo avesse informazioni brutte da Frosinone non si sia noi in grado di pareggiarla.
Spero ovviamente di sbagliarmi!
Ma scordiamoci la vittoria almeno per come la vedo io.
Bisognerà stare attenti anche ai diffidati, ne abbiamo 4 fra i quali Lovato e Yepes.