Se ne sono andate dodici giornate di questo campionato di serie A e, come ormai si dice da tempo, il bilancio in casa azzurra è più che soddisfacente. Nessuno avrebbe potuto mai immaginare di vedere l’Empoli al decimo posto con già 15 punti in cascina. Un Empoli che si sta dimostrando squadra, collettivo, da tutti i punti di vista. Anche guardando alcuni numeri statistici, basati ovviamente sull’oggi, si evince che non c’è un vero leader di questa squadra. Le due classifiche di rendimento, per i singoli, più guardante sono ovviamente quelle relative ai gol ed agli assist.

Guardando ai gol, otto quelli arrivati fin qui, ci sono quattro calciatori che si spartiscono equamente il ruolo di capocannoniere con due reti. Il gol segnato a Lecce, porta infatti anche Pellegri a quota due, raggiungendo i vari Gyasi, Colombo ed Esposito che già erano a quella quota. La gara di Lecce porta poi un nuovo nome nella classifica di riferimento degli assist vincenti, ovvero Cacace. Il neozelandese, va a mettersi sullo stesso piano di chi un assist lo aveva già regalato, ovvero Colombo, Anjorin e Pezzella. Adesso si cerca chi, nelle due classifiche possa prendere il comando in solitaria.