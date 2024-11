Si è giocata la 12a giornata di Serie A che si è aperta addirittura giovedì sera con l’anticipo del marassi tra Genoa e Como finito in parità. Vantaggio del Como e dominio della squadra di Fabregas fino al 92′ quando arriva il pareggio del Genoa. Seconda ammonizione consecutiva per Balotelli. Pareggio anche nello scontro diretto tra Lecce e Empoli con le distanze tra le due squadre che restano invariate in classifica. Vantaggio azzurro nel primo tempo con un grande gol di Pellegri e pari nella ripresa dei padroni di casa con Pierotti. Torna al successo il Parma che vince a Venezia mentre è un pari spettacolo tra Cagliari e Milan con continui ribaltamenti di risultato. Grandi gol per Leao e Zappa in una gara condizionata dai molti errori di entrambe le difese. Nel derby di Torino vince la Juventus senza mai soffrire contro un Torino in vistoso calo dopo l’ottimo avvio di stagione. Nelle gare della domenica nuova vittoria dell’ Atalanta che batte in rimonta l’Udinese dopo l’iniziale svantaggio mentre continua nel suo magico momento la Fiorentina che vince anche oggi con il Verona trascinata da una tripletta di Kean. Colpo del Bologna all’Olimpico contro una Roma sempre più allo sbando che nel dopo gara ufficializza l’esonero di Ivan Juric. Per la società giallorossa dopo dodici giornate è in arrivo il terzo allenatore della stagione. La Lazio vince anche a Monza con un bellissimo gol di Zaccagni mentre finisce in parità il big match di San Siro tra Inter e Napoli. Sul risultato di 1-1 l’Inter ha fallito un calcio di rigore con Calhanoglu. In classifica Napoli in testa da solo ma con punto di vantaggio su Inter, Fiorentina, Atalanta e Lazio e due sulla Juve. Adesso la sosta per le Nazionali, si riprenderà tra due settimane.

Questi i risultati e la classifica:

GENOA-COMO 1-1

LECCE-EMPOLI 1-1

VENEZIA-PARMA 1-2

CAGLIARI-MILAN 3-3

JUVENTUS-TORINO 2-0

ATALANTA-UDINESE 2-1

FIORENTINA-VERONA 3-1

ROMA-BOLOGNA 2-3

MONZA-LAZIO 0-1

INTER-NAPOLI 1-1