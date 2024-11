Si apre la settimana dedicata alle varie Nazionali e ci sono anche alcuni giocatori azzurri convocati dalle rispettive Nazionali.

Liberato Cacace è stato convocato dalla nazionale neozelandese per le prossime sfide di qualificazione ai Mondiali 2026 contro Vanuatu (venerdì 15 novembre alle 19.30 ora locale, le 7.30 in Italia, al Waikato Stadium di Hamilton) e Samoa (lunedì 18 novembre, sempre alle 19.30 ora locale, le 7.30 in Italia, al Go Media Stadium di Auckland).

Saba Goglichidze è stato convocato dalla nazionale georgiana per due partite di Nations League contro Ucraina (sabato 16 novembre alle ore 18.00 all’AdjaraBet Arena di Batumi) e Cechia (martedì 19 novembre alle ore 20.45 all’Andrův Stadion di Olomouc).

Ardian Ismajli è stato convocato dalla nazionale albanese per le prossime sfide di Nations League contro Cechia (sabato 16 novembre alle ore 20.45 all’Air Albania Stadium di Tirana) e Ucraina (martedì 19 novembre, sempre alle ore 20.45 all’Air Albania Stadium di Tirana).

Ismael Konate è stato convocato dalla Nazionale italiana Under 20 per le sfide di Elite League contro la Polonia (venerdì 15 novembre alle ore 16.00 al Białystok City Stadium di Bialystok) e la Romania (martedì 19 novembre alle ore 14.00 al Viola Park di Bagno a Ripoli).