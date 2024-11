Campionato Primavera 1 – Trofeo “G. Facchetti”

Risultati 11° giornata

Sassuolo – EMPOLI 1 – 0



Gol: 39’ Sandro

Lazio – Cremonese 3 0 37′ Ferrari – 52′ Petta – 58′ Serra Milan – Cagliari 2 0 27’ Liberali – 30’ Bonomi Juventus – Bologna 2 2 7′ Ravaglioli (B) – 24′ Tordiglione (B) – 38′ Di Biase (J) – 39′ rig. Pagnucco (J) Hellas Verona – Monza 4 0 12′ Vermesan – 27′ Ajayi – 74′ rig. Agbonifo – 90’+3 Nwanege Atalanta – Roma 1 3 25′ Graziani (R) – 34′ Misitano (R) – 48′ Graziani (R) – 72′ Martinelli (A) Cesena – Lecce 3 1 37′ Kodor (L) – 54′ rig. Coveri (C) – 64′ Valentini (C) – 70′ Coveri (C) Fiorentina – Inter 0 2 68′ Spinaccè – 83′ Re Cecconi Genoa – Torino 0 1 26’ Gabellini Udinese – Sampdoria 3 1 5′ Bonin (U) – 11′ Guessand (U) – 27′ Conti (U) – 66′ Bacic (S)

Classifica dopo la 11a giornata

club Giocate Punti TOTALI v n p gf gs Milan 11 22 7 1 3 26 13 Lazio 11 22 6 4 1 20 11 Fiorentina 11 21 7 0 4 25 18 Sassuolo 11 22 6 4 1 23 13 Inter 11 21 6 3 2 17 11 Bologna 11 18 5 3 3 21 16 Genoa 11 17 5 2 4 22 19 Juventus 11 17 5 2 4 23 16 Torino 11 21 7 0 4 17 15 Roma 11 18 5 3 3 19 18 Cagliari 11 14 4 2 5 12 14 Cremonese 11 12 3 3 5 24 30 Hellas Verona 11 12 3 3 5 17 21 Lecce 11 11 2 5 4 18 19 Monza 11 11 2 5 4 19 24 Atalanta 11 11 2 5 4 19 22 Empoli 11 11 3 2 6 12 18 Cesena 11 11 2 5 4 16 19 Sampdoria 11 5 1 2 8 13 25 Udinese 11 6 2 0 9 12 36

–

–

UNDER 18 Professionisti

Girone A – 10a Giornata

EMPOLI – Cesena 2 – 3

GOL: 2’ Monaco (E) – 20’ Galvagno (C) – 68’ Berti (C) – 70’ Blazic (E) – 80’ rig. Lantignotti (C)

UNDER 16 Serie A e B

L’Empoli ha osservato il suo turno di riposo

UNDER 15 Serie A e B

L’Empoli ha osservato il suo turno di riposo