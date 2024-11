Dopo l’esonero di Gotti a Lecce, salta un altra panchina in Serie A. E’ quella della Roma che dopo la sconfitta interna di oggi pomeriggio con il Bologna ha deciso di esonerare Ivan Juric. La decisione era già nell’aria e molto probabilmente sarebbe arrivata anche in caso di successo visti i deludenti risultati delle ultime settimane.

Adesso si apre il toto nomi e secondo alcune indiscrezioni ci sarebbero forti contatti in corso con Roberto Mancini. Non sono escluse però altre sorprese.

Intanto a Lecce sembra che sia passato in pole l’ex tecnico azzurro Marco Giampaolo come sostituto di Luca Gotti; l’accordo viene dato per imminente.