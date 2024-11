11a Giornata- Campionato Primavera 1, 10 Novembre 2024 ore 15:00, Stadio “E.Ricci” di Sassuolo

SASSUOLO 1 EMPOLI 0

MARCATORI: 39′ Sandro (S)

SASSUOLO: 1 Scacchetti, 3 Benvenuti, 4 Macchioni, 10 Leone(74′ Minta), 11 Sandro(81′ Daldum), 15 Weiss(74′ Seminari), 21 Bruno(89′ Di Bitonto), 23 Tomsa, 64 Corradini, 90 Vedovati, 99 Parlato

A disposizione: 56 Mantini, 75 Viganò, 2 Benvenuti, 5 Di Bitonto, 7 Knezovic, 8 Seminari, 13 Daldum, 17 Negri, 36 Minta, 76 Barani, 80 Frangella

ALL. Emiliano Bigica

EMPOLI: 52 Versari, 2 Moray, 4 Bacci(74′ Bacciardi), 15 Falcusan, 18 Lauricella(62′ Majdandzic), 20 Belardinelli, 27 Matteazzi, 33 Mannelli(62′ Cesari(74′ Orlandi)), 34 Bembnista, 77 Popov, 90 Konate (62′ Gravelo)

A disposizione: 31 Viti, 3 Majdandzic, 6 Asmussen, 8 Bacciardi, 9 Akpa, 10 Cesari, 21 Trdan, 91 Rugani, 96 Orlandi, 97 Olivieri, 99 Gravelo Pereira

ALL. Alessandro Birindelli

Arbitro: Andrea Terribile

Assistenti: Miccoli, Bosco

Ammoniti: 35′ Lauricella(E), 37′ Leone (S), 43′ Weiss (S)

Espulsi: 87′ MAcchioni(S)

Ancora una sconfitta per gli azzurri che scivolano attualmente al 17esimo posto in classifica ma quello che preoccupa di più sono le prestazione altalenanti di questa squadra. Sassuolo che ha costantemente imposto il proprio gioco e tenuto un pressing alto in fase di non possesso. Aldilà del gol, che nasce su un recupero palla potenzialmente falloso, la difesa non è mai riuscita ad arginare il tridente offensivo neroverde che ha creato numerosi pericoli. Versari ancora un volta tra i migliori in campo, autore anche quest’oggi di almeno 3 parate decisive e totalmente incolpevole in occasione del gol. Buoni segnali da parte di Belardinelli, rimasto in campo per tutta la partita, anche se ancora lontano dalla piena forma. Non negativa nemmeno la prova di Bacci, con un discorso a parte che andrebbe fatto per l’attacco che è sembrato sempre troppo solo e mal servito. Non a caso il momento più pericoloso dell’Empoli è stato il primo quarto d’ora del secondo tempo dove Bacci si è alzato di posizione a fare da trequartista e la difesa ha alzato la propria linea, ma anche lì le occasioni concrete create sono state poche. Molto in difficoltà gli esterni, con Lauricella condizionato anche da un giallo preso a metà primo tempo e un Mannelli adattato ad esterno sinistro a tutta fascia che non ha dato i risultati sperati. Empoli che rimane dunque a 11 punti in classifica e dopo la sosta si prepara ad affrontare l’Udinese in casa.

LIVE

PRIMO TEMPO

1′: Inizia la partita !

4′: Ritmi subito alti con i giocatori che lottano su ogni pallone

6′: Brutto errore in fase di impostazione da parte di Lauricella che regala palla al limite dell’area e costringe Versari ad una parata provvidenziale sulla girata di Vedovati

8′: Bravo finora il Sassuolo a sfruttare l’ampiezza sulle fasce e mettere cross interessanti al centro

9′: Punizione sulla sinistra guadagnata da Matteazzi

10′: Cross teso di Bacci ma c’è l’uscita alta coi pugni del portiere

11′: Su un cross deviato prova la conclusione al volo da pochi passi Konate ma viene murato bene dal recupero del difensore

14′: Prova la conclusione dal limite Belardinelli col sinistro ma la conclusione è centrale

16′: Bordata da fuori di Matteazzi sullo scarico di Mannelli ma non trova la porta

19′: Fa un po’ fatica l’Empoli ad uscire palla al piede con un’azione ragionata per la buona schermatura del Sassuolo

20′: Rischia grosso l’Empoli per l’errore banale in impostazione di Moray ma Sandro incespica sul pallone e non ne approfitta

24′: Azzurri che vanno a pressare alto ma raramente riescono a rendersi efficaci

27′: Girata pericolosa in area da Matteazzi su calcio d’angolo. Solo la deviazione impedisce che il tiro vada in porta

30′: Si fanno vedere di più in avanti gli azzurri che sembrano aver trovato un po’ di fiducia

32′: Serpentina di Leone sulla sinistra poi mette al centro per Bruno ma la conclusione è centrale

33′: Salta l’uomo Belardinelli e tenta la conclusione ma viene murata in angolo

34′: Brutto rinvio di Scacchetti su cui si avventa Bacci che tenta la conclusione col portiere fuori dai pali ma troppo morbida e l’estremo difensore fa in tempo a rientrare

36′: Contropiede di Konate sfruttato male con Popov che era troppo largo per essere servito

39′: GOL DEL SASSUOLO! Recupera palla il Sassuolo in maniera dubbia con Vedovati che serve in profondità Sandro che incrocia col destro e batte Versari

42′: Troppo frettoloso l’Empoli quando si tratta di fare l’ultimo passaggio

44′: Buona uscita bassa di Versari sul lancio di Leone per Vedovati

45′: Finisce il primo tempo

SECONDO TEMPO

45′: Inizia il secondo tempo

46′: Subito pericoloso il Sassuolo con Sandro che prova la conclusione dal limite ma Versari blocca in tuffo

50′: Ci prova Lauricella al volo su sponda di testa da parte di Popov

51′: Sfonda sulla sinistra Konate e anticipa il portiere mettendola al centro ma nessuno dell’Empoli era pronto a raccogliere

54′: Che occasione Sassuolo ! Contropiede veloce e palla che arriva a Vedovati che calcia col sinistro da fuori e con un super intervento Versari manda il pallone sul palo.

57′: Chiusura di testa provvidenziale di un difensore neroverdi su un pallone che altrimenti sarebbe arrivato a Mannelli solo davanti al portiere

61′: Buon lavoro di Popov in mezzo a 3 , scarica poi su Lauricella che tenta la conclusione da fuori ma finisce alta sopra la traversa

62′: Nell’Empoli esce Konate dentro Gravelo ed esce Lauricella dentro Majdandzic, esce anche Mannelli dentro Cesari

65′: Tiro da fuori di Bacci su cui pasticcia Scachetti ma sulla respinta Matteazzi non si coordina bene

68′: Cesari momentaneamente fuori dal campo per infortunio

69′: Rientra in campo Cesari

70′: Poche idee offensive per l’Empoli con il Sassuolo che pressa alto e rimane pericoloso

74′ Nell’Empoli esce Cesari per infortunio dentro Orlandi e fuori Bacci dentro Bacciardi

77′: Forcing finale dell’Empoli alla ricerca del gol del pareggio

79′: Tentativo disperato dalla distanza da parte di Falcusan

81′: Nel Sassuolo esce Sandro dentro Daldum

84′: Empoli troppo schiacciato per poter rendersi pericoloso

87′: Clamoroso ! Bruttissimo fallo di MAcchioni su Orlandi e viene giustamente espulso dall’arbitro.

89′: Nel Sassuolo fuori Bruno dentro Di Bitonto

90′:5 minuti di recupero concessi

92′: Ci prova su un rimpallo in mezza rovesciata Gravelo ma viene bloccata dal portiere

93′: Pericolosa girata in area di Daldun ma spara alto

93′: Ancora un’occasione per Daldum ma provvidenziale il rientro di Moray

94′: Gioco fermo per un colpo a Di Bitonto

96′: Finisce cos’ la partita ! Vince 1-0 il Sassuolo