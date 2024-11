Sono in vendita i biglietti per Italia-Francia, amichevole che la Nazionale Under 21 disputerà venerdì 15 novembre (ore 16.15) allo stadio Carlo Castellani Computer Gross Arena di Empoli. I tagliandi saranno disponibili presso le agenzie Vivaticket abilitate e sui siti figc.vivaticket.it e vivaticket.com.

PREZZI

– POLTRONISSIMA Euro 14,00

– POLTRONISSIMA RIDOTTO OVER 65 Euro 10,00

– POLTRONA Euro 10,00

– POLTRONA RIDOTTO OVER 65 Euro 5,00

– TRIBUNA INFERIORE Euro 10,00

– TRIBUNA INFERIORE RIDOTTO OVER 65 Euro 5,00

– MARATONA Euro 5,00

– MARATONA RIDOTTO U18 Euro 1,00

I biglietti ridotti Over 65 sono riservati alle persone nate prima del 15 novembre 1959; i biglietti ridotti Under 18 sono riservati ai giovani fino ai 18 anni (nati dopo il 15 novembre 2006).

TESSERE FEDERALI. I titolari delle tessere CONI/FIGC valide per il 2024 potranno fare richiesta di accredito collegandosi al link https://figc.getyourevent.online/ – fino ad esaurimento dei posti disponibili -, nei giorni 12 e 13 novembre.

PERSONE CON DISABILITÀ. Le persone con disabilità potranno fare richiesta di accredito nel periodo compreso tra martedì 12 e mercoledì 13 novembre – fino a esaurimento dei posti disponibili -, collegandosi al link https://figc.getyourevent.online/

Empoli Fc