L’Empoli di D’Aversa sta disputando un grande campionato con 15 punti conquistati in dodici partite, un ottimo bottino se consideriamo che l’obiettivo degli azzurri è quello della salvezza. Tra le tante note positive fino a questo momento, c’è la difesa che sta sfoderando prestazioni super ed è il vero punto di forza della squadra con dieci reti subite, tra le migliori del campionato. Un reparto, come vi abbiamo già scritto, guidato da un gigantesco Ismajli e nel quale si sta facendo notare una vera sorpresa, Saba Goglichidze, georgiano classe 2004, che si sta prendendo da diverse settimane i gradi di titolare. Un nome poco conosciuto fino al suo arrivo ma che si sta ritagliando un ruolo importante.

Goglichidze è cresciuto calcisticamente nelle giovanili del Torpedo Kutaisi, la squadra della sua città, con la quale è arrivato a debuttare in prima squadra ad appena diciassette anni nel luglio del 2021. Suggerito alla società azzurra dall’ex giocatore Levan Mchedlidze, è approdato in Italia nel gennaio del 2024 quando l’Empoli lo ha acquistato a titolo definitivo facendogli firmare un contratto fino al 2028. Nella passata stagione non ha mai debuttato, cosa che è avvenuta a agosto di quest’anno, alla terza giornata nella trasferta di Bologna senza poi lasciare più il posto. Dopo l’esordio in A, ha ottenuto anche la convocazione con la Nazionale maggiore della Georgia. Può giocare in una difesa a quattro o a tre, Goglichidze sta fornendo ottime prestazioni facendo valere la sua importante fisicità e personalità. Soltanto nella gara con l’Inter si è reso protagonista in negativo dell’espulsione dopo trenta minuti per un brutto fallo ai danni di Thuram che costrinse la squadra a giocare in dieci uomini per il resto della partita. Scontata la squalifica è tornato titolare a Lecce con una bella prestazione fino a quando è dovuto uscire dal campo a causa di un leggero infortunio che lo costringerà a saltare la convocazione in Nazionale.

Insomma, Saba rappresenta una scommessa in pieno stile Empoli ma che già sta facendo vedere che in Serie A può starci alla grande.