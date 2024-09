Al termine della partita vinta contro il Cagliari si è presentato in sala stampa Sebastiano Esposito. Ecco le sue parole:

Qual è l’emozione tua personale e della squadra per questo momento che state vivendo?

“Siamo consapevoli di essere una squadra forte ma dobbiamo continuare su questa strada. Abbiamo fatto una gara di grande sacrificio, anche in fase difensiva. Sul livello personale fa sempre piacere fare gol, come è logico per un attaccante”

Qual è il segreto dell’Empoli?

“Siamo una cosa unica, cerchiamo di dare tutto in campo, soprattutto chi entra”

Poi è un bel messaggio che mandi all’Inter.

“Sono cinque anni che vado in prestito, ad oggi penso solo all’Empoli, poi un domani vedremo. Ho sempre cercato di dare il massimo e in questa stagione l’Empoli ha creduto in me. Mi pare di essere maturato in questi 5 anni, aspettavo l’opportunità di giocare in Serie A.