Queste le parole del tecnico azzurro, Roberto D’Aversa, nel dopo gara a Cagliari.

Alla vigilia avevi detto che questa sarebbe stata la gara più difficile di tutte ma non c’è mai stato dubbio sulla vittoria…

Alla fine penso che il risultato sia giusto, quando però ho detto che non sarebbe stata una partita semplice lo pensavo veramente perché il Cagliari contro il Napoli ha fatto una grande partita per almeno 60 minuti. È merito dei ragazzi far pensare che questa partita sia stata semplice, ma non lo è stata per niente

Ti soddisfa di più il fatto di aver visto una fase difensiva che non ha mai mollato nemmeno avanti di due goal, o vedere un attacco che si trova molto bene?

Abbiamo cambiato qualcosa a livello tattico, vedi le posizioni dei due attaccanti, ma l’hanno interpretata nel migliore dei modi. La gratificazione per un allenatore e quando si attuano dei cambiamenti e i ragazzi durante la settimana si mettono lì applicandosi a fare quello che io chiedo. Prima della gara gli ho detto che se avessero fatto la partita così come gli allenamenti sicuramente avremmo avuto percentuali alte per portare a casa il risultato

Se ti avessero detto ad inizio campionato che saresti arrivato al derby con la Fiorentina con nove punti ci avresti creduto?

Diciamo che abbiamo lavorato per questo. Continuiamo a lavorare non si è ancora fatto niente, abbiamo una squadra giovane e non possiamo peccare in presunzione. L’entusiasmo ci deve essere, i ragazzi lo mettono in campo dal primo allenamento, ma dobbiamo pensare che arriveranno i momenti difficili. Noi lavoriamo affinché questi possano arrivare il più tardi possibile.

Un pensiero su Anjorin che ha fatto una grande prova fin quando ha avuto gamba…

È stato un po’ un azzardo farlo partire dall’inizio, per la condizione fisica, però è stato bravo a portare 60 minuti. È un giocatore di qualità e dobbiamo essere bravi a non procurargli problemi fisici